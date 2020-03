Femua 13: Youssou N’dour, Koffi Olomidé et Vegedream annoncés

Traoré Salif alias A’Salfo a dévoilé les grandes attractions de la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumanbo (Femua 13), dont le lancement a eu lieu, jeudi 12 mars 2020 au Sofitel hôtel Ivoire d’Abidjan.

Femua 13 : De grands noms de la musique africaine et européenne annoncés à Abidjan

La 13e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo se tiendra du 14 au 19 avril 2020. Lors du lancement officiel qui a eu lieu, jeudi 12 mars 2020, au Sofitel Hôtel Ivoire, A’ Salfo, lead vocal du groupe Magic System, par ailleurs commissaire général, a dévoilé les grandes attractions de l'édition 2020 de l' événement.

Le volet concert, l’un des plus attractifs de cet événement qui ambitionne d’être N°1 au niveau continental, enregistrera les présences des artistes africains et européens de renommée mondiale, à savoir Youssou N’dour, Koffi Olomidé, le français Vegedream, David Correira du Portugal, Mala Rodriguez de l’Espagne, Kajeem, Soum Bill ou encore Mix 1er de la Côte d’Ivoire.

Concernant le volet actions sociales, ce sont, contrairement aux éditions précédentes, deux écoles primaires qui seront offertes dans les villes de Vavoua et Tanda. Des activités sportives, ludiques, des tribunes, ateliers et autres activités de diversement meubleront également ce rendez-vous culturel, artistique et de diversement.

Le thème choisi pour cette édition est « Alliance Afrique-Europe : Paix et développement ». Le commissaire général pourra compter sur le soutien institutionnel de l’Union européenne qui est devenue, aux côtés du Sponsor MTN, l’un des plus importants partenaires de ce rendez-vous qui se veut un réel vecteur de développement et de cohésion sociale.

L’une des plus grandes innovations du Femua 13 dont le parrainage sera l’affaire de Mme Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne, c’est la présence sur place de Couleur Café, un prestigieux festival européen qui aura sa scène à cette édition. Ce qui permettra, selon les explications d' A’Salfo, à un grand nombre d’artistes moins connus, de s’illustrer.

Le lancement officiel de la 13e édition du Femua a été marqué par la présence d’illustres personnalités notamment Jobst Von Kirchaman, ambassadeur de l’Union européenne en Côte d’Ivoire, Bonaventure Kalou, maire de la commune de Vavoua, la représentante de la présidente de la Commission européenne et l’ambassadeur de la République du Sénégal, pays invité honneur de l’édition 2020 du Femua. Grand-Bassam est la ville choisie pour accueillir la version décentralisée.