Coronavirus, le nombre d'infectés s'accroit en Côte d'Ivoire (Ministre)

La situation de la maladie à Coronavirus devient de plus en plus inquiétante en Côte d'Ivoire. De six cas, il y a deux jours, le nombre d'infectés est passé à neuf, ce mercredi 18 mars 2020, apprend-on du ministre ivoirien de la Santé.

Les infectés du Coronavirus passent de 6 à 9 en Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire fait partie de la trentaine de pays africains qui ont été touchés par la pandémie du Coronavirus. Dès l'apparition des premiers cas, le Président Alassane Ouattara a convoqué, le lundi dernier, le Conseil national de sécurité (CNS) afin de plancher sur la question. C'est ainsi qu'il a été décidé la fermeture des écoles, grandes surfaces et autres boites de nuit, l'interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes, ainsi que la mise en quarantaine de tout malade ou de tout voyageur en provenance d'un pays ayant connu plus de 100 individus contaminés.

C'est donc en application de ces mesures gouvernementales que des voyageurs ayant atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ces derniers jours, notamment des Ivoiriens, des Chinois et autres personnes d'autres nationalités, ont été confinés à l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Marcory pour 14 jours de quarantaine.

Cependant, face à la grogne persistante de ces personnes, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, ainsi que deux autres membres du gouvernement ivoirien, ont été dépêché sur les lieux pour apaiser la tension. « Vous allez tous sortir d’ici », a rassuré Dr Aka Aouélé, avant de révéler : « Cette mesure a été prise pour faire une faveur aux Ivoiriens… Vous au moins vous avez eu la chance de venir. On était à un cas déclaré, et en deux jours, nous sommes arrivés à six, et aujourd’hui, nous en avons encore trois. Ce qui va faire neuf. »

Face à cette propagation de la maladie COVID-19, les autorités ivoiriennes exhortent les populations à observer strictement les mesures d'hygiène et de sécurité afin d'éviter que l'épidémie prenne des proportions incontrôlables en Côte d'Ivoire, comme cela se voit sous d'autres cieux.