Coronavirus: Adjoumani appelle les opposants au chevet de la Côte d'Ivoire

Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani a, dans une contribution, invité à l’union sacrée, toutes les forces vives de la nation pour ensemble combattre la pandémie du Coronavirus.

Lutte contre le Coronavirus : Adjoumani appelle à l' union RHDP-PDCI-FPI et société civile pour vaincre la maladie

Dans une contribution relative à la menace que constitue la pandémie du COVID-19, le porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), se dit convaincu que c’est dans l’Union que les Ivoiriens parviendront à d'enrayer la pandémie du Coronavirus.

«Donnons-nous la main. Mettons en congé nos divergences politiques pour un moment. RHDP, FPI, PDCI, Société civile, mobilisons-nous, enfilons notre maillot orange blanc et vert pour faire barrage à la propagation du Covid-19 », a lancé le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani.

La crise sanitaire qui nous frappe, a-t-il reconnu, est certes grave mais elle ne doit pas arrêter la vie. « Elle ne doit pas non plus paralyser le fonctionnement de l’Etat qui doit poursuivre sa mission en s’accommodant bien entendu de toutes les mesures édictées pour faire barrage à la propagation du virus», a poursuivi le ministre ivoirien de l'Agriculture et du développement durable.

Lundi 23 mars 2020, dans son adresse à la nation, le président Alassane Ouattara a édicté un ensemble de mesures de prévention et de protection contre le Coronavirus.

Pour le ministre Adjoumani, il appartient aux ivoiriens de prendre conscience de la gravité de situation en se conformant aux dispositions arrêtées par les autorités ivoiriennes.

« Chers ivoiriens, chers ivoiriennes, l’heure est grave et même très grave. La politique que nous faisons a pour but d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Il se trouve que la crise sanitaire liée au Covid-19 met en danger notre vie à tous. Personne n’est immunisé contre cette maladie virale », a alerté M. Adjoumani.

Avant d’ajouter: « La victoire contre ce virus n’est pas un vœu pieux, il dépend avant tout du comportement de tout un chacun. Dans l’union et la discipline, nous vaincrons », reste convaincu le porte-parole du RHDP.