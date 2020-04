Coronavirus: 2 décès et 12 nouvelles guérisons en Côte d'Ivoire

La Côte d’Ivoire a enregistré, dimanche 5 avril 2020, 2 nouveaux cas de patients décédés des suites de la maladie à coronavirus, portant ainsi à 3 le nombre total de décès dû au Covid-19.

Coronavirus : En Côte d'Ivoire, le nombre de décès s'accroît, les guérisons aussi

En Côte d’Ivoire, les mesures de prévention et de protection édictées par le gouvernement, peinent à freiner la progression du Covid-19.

En l’espace de trois semaines, le pays enregistre 261 cas confirmés de patients atteints de la maladie, faisant de la Côte d’Ivoire, le deuxième pays ouest-africain le plus touché, derrière le Burkina Faso.

Dans son traditionnel point quotidien de la situation, le ministre Eugène Aka Aouélé a annoncé la contamination de 16 nouvelles personnes.

Il a par ailleurs fait cas de nouveaux décès portant ainsi à 3, le nombre total de patients emportés par cette épidémie. « Nous enregistrons malheureusement 2 nouveaux décès liés au Covid-19 ce jour », a-t-il indiqué.

Les victimes sont un homme et une femme, tous deux âgés de 46 ans et qui traînaient des antécédents médicaux. L’homme, un agent de sécurité, admis au service des urgences du Chu de Trechville, référé par le Centre anti-tuberculeux d'Adjamé pour détresse respiratoire le 3 avril 2020, est décédé le samedi 4 avril 2020.

La défunte, quant à elle, serait une ouvrière, admise au service des maladies Infectieuses et tropicales du CHU de Treichville le 1er avril 2020 pour des difficultés respiratoires.

« Elle avait une hypertension artérielle non suivie et non traitée, un asthme et présentait une obésité. Elle est décédée le dimanche 5 avril 2020 », informe le ministre Aka Aouélé dans son point.

Il a en outre fait état de la guérison de 12 nouveaux cas de patients porteurs du virus, portant ainsi à 37, le nombre total de patients ayant eu raison du Covid-19.

Une raison assez suffisante pour l’officiel ivoirien de féliciter tous les acteurs du système de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre la pandémie.