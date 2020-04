Serge Aurier pense déjà à la retraite, voici son club de cœur

Serge Aurier a évolué au Paris Saint-Germain pendant trois saisons. L'international ivoirien a quitté le club français après un tumultueux épisode avec les dirigeants. Évoluant à Tottenham depuis le 31 août 2017, l'ancien Parisien a un gros rêve.

Serge Aurier et le PSG, le grand amour

C'est le 23 juillet 2014 que Serge Aurier débarque au Paris Saint-Germain en provenance de Toulouse. Le professionnel ivoirien avait eu une brillante carrière dans le club toulousain.

Le latéral droit a inscrit six buts en 36 rencontres et a même été désigné deuxième Africain de la Ligue 1. Au Paris Saint-Germain, Serge Aurier a réussi une parfaite intégration et a su gagner sa place dans le cœur des supporteurs du club de la capitale française.

Mais le défenseur ivoirien a surtout marqué les dirigeants du PSG lorsqu'en 2016, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux à travers laquelle il a proféré des injures à l'encontre de certains de ses partenaires et de l'entraineur Laurent Blanc.

C'est sur cette mauvaise note que le champion d'Afrique 2015 s'envole pour Tottenham. Loin du PSG, Serge Aurier continue d'avoir de l'affection pour son ancien club. C'est du moins ce qu'il a avoué lors d'un live Instagram initié par Canal + Sport Afrique.

"Terminer ma carrière à Paris ? C’est même le projet. J’aimerais bien finir à Paris, car c’est mon club de cœur. C’est mon club depuis tout petit et j’allais regarder des matches au Parc. C’était un rêve de venir à Paris et pour moi, le rêve n’est pas terminé. Si je dois finir ma carrière à Paris, c’est avec plaisir", a confié l'international ivoirien.

Il reste à savoir comment les supporters du Parc des Princes vont accueillir cette déclaration d'amour formé au Racing club de Lens.

Serge Aurier est engagé à Tottenham jusqu'en juin 2022. Il donne déjà des pistes sur sa fin de carrière.