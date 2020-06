Nord ivoirien : Attaques jihadistes, les conseils avisés d'un Burkinabè

La Côte d'Ivoire fait face, ces derniers jours, à une série d'attaques dont la nature n'a pour l'instant pas encore été précisée. Mais eu égard au mode opératoire de ces assaillants, tout porte à croire qu'il s'agit des terroristes. Un ressortissant burkinabè, pays limitrophe, s'est donc évertué à prodiguer des conseils avisés aux Ivoiriens.

Un Burkinabè aux Ivoiriens : « Faites tout pour qu'ils ne s'installent pas chez vous »

La menace terroriste est de plus en plus persistante dans la sous-région ouest-africaine. Si jusque-là la région sahélienne constitue le repaire par excellence de ces groupes armés sans foi ni loi qui terrorisent les populations, il n'en demeure pas moins que d'autres localités plus au sud sont de plus en plus visées.

La Côte d'Ivoire a en effet connu son premier attentat terroriste, le 13 mars 2016, dans la station balnéaire de Grand-Bassam, Patrimoine mondial de l'UNESCO, au sud d'Abidjan. Cette attaque revendiquée par Al-Mourabitoune avait causé 22 morts, dont 16 civils, 3 militaires et 3 terroristes.

Jeudi 11 juin, le pays d'Alassane Ouattara est à nouveau frappé par des assaillants non identifiés, dans la localité de Kafolo, dans l'Extrême-Nord. Douze morts, dont 11 militaires et 01 gendarme, ainsi que six blessés et un assaillant tué, tel est le bilan de cette attaque. Dès le lendemain, d'autres attaques ont été signalées dans diverses localités ivoiriennes.

Hamed Bakayoko, ministre ivoirien de la Défense, à l'arrivée des blessés sur la base du GATL à Abidjan, avait vite fait de déclarer qu'il s'agit d'une attaque terroriste, et promis d'apporter la riposte appropriée.

En commentaire à ces informations, un internaute avait déclaré : « Des plaisantins, la Côte d'Ivoire ne tombera pas. » Mais, il a aussitôt été recadré par un ressortissant burkinabè, dont le pays connait une succession d'attaques terrorites ces dernières années. « Mon frère, ici au Burkina Faso, nous tous on a dit en son temps le Burkina Faso ne tombera pas… Voyez ce qui arrive à notre pays aujourd'hui. Ces gens là ne font rien avec discours », a-t-il indiqué, avant de prodiguer ce sage conseil : « Faites tout pour qu'ils ne s'installent pas chez vous, c'est mieux. Combattre un ennemi invisible est la chose la plus difficile. »

Voilà donc qui est clair. Espérons toutefois que ces conseils ne tombent pas dans des oreilles de sourds, et que les autorités sécuritaires ivoiriennes mettront tout en oeuvre pour venir à bout de ces terroristes et les bouter définitivement hors du territoire national.