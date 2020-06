2020: Amadou Soumahoro fait des révélations sur le choix de Gon

Amadou Gon Coulibaly est le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à la présidentielle du 31 octobre 2020. Lors d'un séjour à Séguéla (nord-ouest), Amadou Soumahoro est revenu sur le choix du Premier ministre ivoirien pour porter les couleurs du parti au pouvoir à l'élection présidentielle.

Amadou Soumahoro parle de Gon Coulibaly

Alassane Ouattara quitte la scène politique à la fin de son second mandat. Le président ivoirien, qui avait convoqué les députés et les sénateurs à Yamoussoukro, le jeudi 5 mars 2020, a profité de l'occasion pour annoncer qu'il ne briguerait pas un 3e mandat. "Je voudrais annoncer solennellement que j’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération", avait-il lancé contre toute attente. L'effet de surprise passé, il était urgent pour le patron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix de désigner son successeur. Une semaine après l'annonce de son retrait, le chef de l'État a fait savoir qu'Amadou Gon Coulibaly sera le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de 2020.

"Que ce soit au plan personnel, professionnel et politique, en mon âme et conscience, Amadou Gon Coulibaly est la personne que je vous lègue pour être le chef de l’État. Vous m’avez fait confiance, à mon tour, je vous demande de lui faire confiance. Oui, faites confiance à Amadou Gon Coulibaly. Il a la capacité, l’intelligence, la persévérance, le courage pour continuer le travail du développement et de paix. Je prends l’engagement d’être à vos côtés pour l’accompagner dans cette noble mission", a laissé entendre l'ex-directeur général du Fonds monétaire international (FMI) le jeudi 12 mars au cours d'un conseil politique du RHDP.

À quelques mois de l'élection présidentielle, Amadou Soumahoro revient sur le choix porté sur le Premier ministre pour défendre les couleurs des houphouëtistes. Dimanche 14 juin 2020, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu à Séguéla où il a échangé avec les populations. D'abord sur l'état de santé du chef du gouvernement, le président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a noté que le candidat du RHDP était souffrant. "Prions pour lui parce qu’avec lui, c’est la continuité de la politique du président Alassane Ouattara. (…) Il est le meilleur choix pour nous", a affirmé Amadou Soumahoro dont les propos sont repris par l'Agence ivoirienne de presse (AIP).

Amadou Soumahoro n'a pas manqué de donner les raisons qui ont conduit Alassane Ouattara à porter son choix sur Gon Coulibaly. Pour lui, le président ivoirien "l’a proposé en toute connaissance de cause". "Nous sommes nombreux atour de lui. Et le connaissant, il ne fait rien au hasard", a-t-il ajouté. Il faut noter que ce choix a été vivement contesté par des cadres du RHDP, dont Adama Bictogo. Albert Mabri Toikeusse, vice-président au sein de la coalition au pouvoir, a ouvertement exprimé son désaccord.