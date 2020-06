Chassé par Ouattara : Ce que Mabri Toikeusse a fait dans le Tonkpi

Albert Mabri Toikeusse a été limogé par Alassane Ouattara le mercredi 13 mai 2020. Le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) a été évincé de son poste de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Près d'un mois après son limogeage, l'ancien ministre s'est rendu récemment dans le Tonkpi, dans l'ouest du pays. On en sait davantage sur les raisons de sa visite auprès des populations de cette région.

Mabri Toikeusse a échangé avec les populations du Tonkpi

"Nous avons appris aux côtés de Félix Houphouët-Boigny, alors faites usage du dialogue, appuyez-vous sur le dialogue. Nous souhaitons pouvoir apporter notre contribution. Ma culture, c'est d'être un homme de conviction. Je préfère dire les choses telles que je pense que de les taire", avait déclaré Albert Mabri Toikeusse quand Alassane Ouattara annonçait la candidature d'Amadou Gon Coulibaly à la présidentielle d'octobre 2020, pour le compte du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

C'était en mars 2020. Le chef de file de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, qui se définit comme "un homme de conviction", s'est ouvertement opposé à cette décision. "Monsieur le président, vous êtes le fils du Président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a enseigné le dialogue. Nous nous appuierons sur le dialogue pour régler nos divergences. Ne prenons pas des engagements d’une heure dans une salle, qui par la suite, ne reflèteront pas la réalité sur le terrain. Faites donc comme Félix Houphouët-Boigny. Travaillez à nous mettre en équipe", a-t-il soutenu.

À l'époque, l'homme avait à sa charge le portefeuille du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais très vite, il paiera pour son audace et sa défiance envers le président ivoirien. Mercredi 13 mai 2020, dans un communiqué de la présidence de la République lue par Patrick Achi, on a appris que Mabri Toikeusse venait d'être remercié par le chef de l'État.

Selon une information publiée sur son compte Twitter, Albert Mabri Toikeusse s'est rendu il y a peu dans le Tonkpi afin de rencontrer les jeunes, les femmes et les autorités coutumières. "En visite dans la région du Tonkpi, j'ai été heureux de rencontrer les jeunes, les femmes et la chefferie coutumière des départements de Man et de Biankouma. Nous avons eu des échanges fructueux sur des sujets d'intérêt commun", a déclaré l'ancien ministre. Des militants de l'UDPCI soutiennent que leur mentor devrait briguer la magistrature suprême. Mais l'intéressé n'a pas encore défini clairement sa position à quelques mois de la présidentielle.