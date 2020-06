Doumbia Major accuse Charles Blé Goudé de plagiat et menace

À peine porté à la tête de "La voix du peuple", Charles Blé Goudé semble avoir déjà des problèmes. Doumbia Major accuse le président du Congrès panafricain pour l'égalité et la justice des peuples (COJEP) d'avoir plagié son concept politique.

Doumbia Major-Charles Blé Goudé, ça coince !

Charles Blé Goudé préside aux destinées de "La voix du peuple", une coalition citoyenne, depuis le samedi 13 juin 2020. L'ex-ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle de Laurent Gbagbo, désormais libre de ses mouvements, entend jouer pleinement son rôle dans le processus électoral actuellement en cours en Côte d'Ivoire. Ainsi l'ancien leader de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) a lancé un appel aux Ivoiriens afin de se faire enrôler. Son objectif est de parvenir à faire enrôler trois millions de citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Au moment où Charles Blé Goudé est en train de se battre pour faire passer le message de "La voix du peuple", une voix s'élève pour crier au plagiat. En effet, Doumbia Major a sorti les griffes contre celui que l'on surnommait "le général de la rue".

Doumbia Major est très remonté contre Charles Blé Goudé. Dans une publication sur sa page Facebook, le fondateur du Congrès panafricain pour le renouveau (CPR) a ouvertement reproché au poulain de Laurent Gbagbo d'avoir copié son concept politique. "Dites à mon ami Charles de faire preuve souvent d'innovation : on a créé le CPR ( Congrès Panafricain pour le Renouveau ), il fallait que tu mettes en place une organisation panafricaine, alors que tu n'épouses pas les valeurs du panafricanisme", a écrit Doumbia Major. En clair, pour lui, la coalition "La voix du peuple" de Charles Blé Goudé est une copie.

"Je ne sais pas si c'est la manifestation d'un amour profond, mais si tu aimes tant ce qu'on fait il faut rejoindre notre combat en même temps ! Quand tu te retrouves dans la vision d'un homme politique, il ne faut pas le combattre, il faut le suivre ou t'associer à lui, au lieu de le diaboliser en public et copier ses idées en privé", a conseillé Doumbia Major. Il a aussi ajouté : "Les autres créent et vous copiez et vous vous appropriez le fruit de l'oeuvre de leur esprit. Vous passez votre vie à tricher, à plagier et à faire de l'imposture." Pour l'heure, Charles Blé Goudé n'a pas encore réagi à ces accusations portées contre lui.