2020 : A Danané, Mabri Toikeusse pointe « l'ingratitude » de Ouattara

C'est un Albert Mabri Toikeusse très incisif qui parcourt l'ouest montagneux, ces derniers temps pour mobiliser les siens autour de sa candidature. Le président de l'UDPCI n'y est pas allé du dos de la cuillère face, ce jeudi 18 juin, face aux chefs coutumiers de Danané, pour s'attaquer au pouvoir Ouattara.

Mabri Toikeusse aux Chefs Dan : « Souvenez-vous de vos engagements avec... Guéi »

À moins de cinq mois de l'élection présidentielle de 2020, c'est la ruée des acteurs politiques vers les populations ivoiriennes pour leur vendre leur projet de société et signer le « pacte » nécessaire pour se voir accorder leurs suffrages lors du scrutin présidentiel. C'est à ce jeu que se livre, ces derniers temps, Albert Mabri Toikeusse, dans la région du Tonkpi.

Après quelques clashs avec le ministre Sidiki Konaté, Coordonnateur RHDP de ladite région, le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI) était, ce jeudi, face à plus de 200 chefs coutumiers Dan, dans la localité de Danané (ouest).

L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas manqué de rappeler l'engagement de cette tribu, dont il est issu, vis-à-vis du général Robert Guéi, fondateur du parti : « Vous et moi avions pris des engagements mutuels à Kabakouma et à Gouessesso chez GUÉI. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous du combat mené par votre illustre fils, notre fierté DAN. N’oubliez pas que c’est à l’ombre de vos pas que je me suis engagé dans la voie ô combien périlleuse menant au Palais présidentiel. Mais nous y parviendrons. »

L'ancien membre du gouvernement n'a par ailleurs pas été tendre avec ses anciens alliés du RHDP, notamment le Président Ouattara, qui s'est désigné son successeur, en la personne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en tant que candidat du parti à la Présidentielle de 2020.

« J’ai tout donné à Ouattara. À la rencontre de Yamoussoukro, il a préféré son frère à moi. En digne fils Dan, je n’ai pas manqué d’exprimer ce que vous auriez ressenti à ma place, à savoir mon désaccord pour cette procédure nettement cavalière et non démocratique. Au reste, n’écoutez pas les bruits de couloirs. Je ne me reproche rien », a-t-il déclaré.

Lors du Conseil politique du RHDP unifié, le 12 mars dernier, faut-il le rappeler, Dr Albert Mabri Toikeusse n'a pas manqué d'interpeller le Président Alassane Ouattara sur le mode de désignation du candidat du parti au pouvoir au prochain scrutin présidentiel. La suite, on la connaît. Il sera éjecté de l'équipe gouvernementale à la suite d'un remaniement.