CPI / Procès en appel : L'image de Laurent Gbagbo qui fait grand bruit

Une nouvelle audience s'est ouverte, ce lundi 22 juin 2020, dans le procès en appel de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'ancien président ivoirien n'était certes pas dans la salle d'audience, mais son image qui a fuité a engendré de vives polémiques sur les réseaux sociaux.

Laurent Gbagbo, un coup de vieux qui l'écarte de la présidence ?

Fatou Bensouda, procureure de la Cour pénale internationale, dispose de trois jours (22, 23 et 24 juin) pour convaincre la Chambre d'appel de la CPI sur les raisons qui la pousse à faire appel de la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé prononcée, le 15 janvier 2019, par la Chambre préliminaire I.

Les débats se sont en effet ouverts devant la Cour, dès ce matin. Mais en raison de la pandémie à coronavirus, des dispositions particulières ont été prises pour la tenue de ces audiences. Ainsi, si certains participants à ce procès étaient bel et bien présents dans la salle, d'autres ont plutôt suivi les différentes interventions par vidéoconférence.

Dès ce matin, Charles Blé Goudé, vivant à La Haye depuis sa mise en liberté sous conditions, a préféré se rendre à la cour, mais de la manière la plus insolite possible. Tiré à quatre épingles, dans un costume sombre, le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) s'est rendu à l'audience à bicyclette.

Quant à son mentor, Laurent Gbagbo, il a suivi l’audience par vidéo depuis sa résidence bruxelloise. Dans l'image qui est apparue pour marquer sa présence à l'audience, il a été donné de constater que l'ancien président ivoirien avait quelque peu pris un coup de vieux, avec une barbe grisonnante.

Cette image, qui a aussitôt fait le tour du monde, a suscité une vive polémique sur la toile. « À la vue de cette photo, on imagine qu'il est vraiment fatigué. C'est pour ça que je demande aux GOR (Gbagbo ou rien, tendance rigide du FPI, Ndlr) de le laisser finir avec son procès, qu'il a d'ailleurs déjà gagné et après il va prendre une retraite bien méritée à Mama », a lancé un proche de Pascal Affi N'Guessan.

Réplique du berger à la bergère d'un activiste proche de Stéphane Kipré, gendre de Laurent Gbagbo, qui a plutôt tenté d'expliquer les circonstances dans lesquelles cette image a été prise. « Le style que le président Gbagbo arbore aujourd'hui est celui qui convient à la circonstance. Une personne qui a déjà eu une vie professionnelle sait que lors d'une réunion par visioconférence, c'est l'image de celui qui parle qui apparaît sur l'écran principal », a-t-il expliqué, avant d'ajouter :

« Étant donné que le président Gbagbo ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, il n'était pas censé être aperçu à l'écran par nous, le grand public. Il s’est donc habillé pour la circonstance. L'image que nous avons a fuité au moment du réglage des aspects techniques. »

Quoi qu'il en soit, Laurent Gbagbo, 75 ans depuis le 31 mai dernier, n'a plus sa fraîcheur d'antan. Après plus de 9 ans passés en détention à la suite d'une arrestation cavalière sous les décombres du palais présidentiel bombardé, il y a forcément quelques séquelles. Mais est-ce pour autant que le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) pourrait être classé hors course pour la prochaine présidentielle, là où son aîné Henri Konan Bédié (86 ans) vient de se déclarer candidat pour le compte du PDCI ?