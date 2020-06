PDCI, candidature à 86 ans: Adjoumani casse les "papos" sur Bédié

En tournée dans la région de Gontougo, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, cadre du RHDP, a réagi, lundi 22 juin 2020, au choix de l’ex-président Henri Konan Bédié, comme candidat du PDCI-RDA pour la présidentielle 2020.

Adjoumani: "Est-ce qu’on a la force de diriger un pays à cet âge?"

Sauf cataclysme, l’ex-président ivoirien, Henri Konan Bédié, (86 ans) devrait être investi le 25 juillet prochain, candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), l’un des principaux partis de l’opposition.

Le concerné lui-même a répondu favorablement, samedi dernier, à la demande de plusieurs délégations du "vieux parti", lui demandant de représenter le PDCI-RDA à ce scrutin. « Oui je vous le dis ! Je ferai don de ma personne en mémoire de tous les sacrifices consentis par nos vaillants et braves militants et l’ensemble de notre personnel politique du sommet à la base », a promis le candidat du PDCI-RDA.

«Je reçois cette demande de candidature comme une mission de salut public découlant d’une attente forte de la base, m’imposant ainsi l’obligation de compétir », a-t-il ajouté.

Actuellement en tournée dans le Gontougo où il mobilise pour l’adhésion des populations, surtout des nouveaux majeurs à l’opération d’enrôlement sur le listing électoral, le transfuge du PDCI-RDA n’a pas manqué de jeter un regard sur la question de la candidature du Sphinx de Daoukro.

« Il soutient que sa candidature est une mission de salut public. En tout cas, moi je réponds depuis Amanvi, que la candidature d’Henri Konan Bédié est une mission de salut privé … Mais nous sommes heureux au niveau du RHDP parce que pour nous, la candidature de Bédié est une victoire pour le RHDP », a réagi le ministre Kobenan Adjoumani depuis cette petite localité de la région du Gontougo.

« Est-ce qu’on a la force de diriger un pays à cet âge. C’est vrai, Dieu lui a donné la chance d’avoir 86 ans, peut-être qu’il peut avoir 100 ans. Mais il aurait dû pour cette compétition emprunter la voie de son jeune frère, le président Alassane Ouattara en cédant la place à une nouvelle génération (…) », explique le porte-parole du RHDP.

Adjoumani croit savoir les raisons réelles du divorce entre son ancien parti, le PDCI-RDA, et le RHDP du président Ouattara. «Les gens viennent de comprendre qu’en réalité, c’est parce que Bédié lui-même voulait être candidat qu’il a quitté le RHDP. Ce n’est pas parce qu’au RHDP, on lui a fait des misères. Au contraire, il était le plus choyé de tous. Parce qu’à toutes nos rencontres, quant on va, c’est le nom de Bédié qu’on chantait. Ah donc Bédié veut être candidat ? Alors qu’il nous avait dit en 2010 que c’était son dernier combat. Il a fait son dernier combat. Maintenant il s’est relevé grâce au RHDP qui a fait de lui ce timonier qu’on connaît et aujourd’hui déclare encore qu’il sera candidat à la prochaine élection », a révélé l’ancien porte-parole du PDCI.