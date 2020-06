Football: L'international camerounais Henri Bédimo fait ses adieux

Henri Bédimo, défenseur international camerounais a annoncé ce mardi 16 juin 2020 qu’il mettait un terme à sa carrière. Le défenseur latéral a passé 15 années en professionnel.

Henri Bédimo a joué toute sa carrière en France

Clap de fin pour Henri Bédimo. Après 15 saisons passées en professionnel, le défenseur international camerounais a annoncé ce mardi 16 juin 2020 la fin de sa carrière de footballeur. C’est sur les réseaux sociaux que le désormais ex-joueur de 36 ans a annoncé sa décision. Henri Bédimo n’a pas manqué de rendre hommage aux personnes cotoyées durant ces 15 années.

«Je ne saurais partir sans remercier entraineurs, bénévoles, personnels et sans oublier mes chers supporters. Sans vous, je n’aurais pas été à ce niveau. j’ai été fier de défendre les couleurs de mon pays. Ce fut avec joie et honneur », a écrit le joueur formé à Grenoble sur Instagram.

Henri Bédimo, futur entraineur ou dirigeant?

Auteur d’un but en 52 sélections avec le Cameroun, Henri Bédimo est passé par Montpellier, Lyon et Marseille notamment. Depuis la fin de son contrat en 2018 avec l’OM, le Camerounais est resté sans club. En ce qui concerne son futur, il pourrait s’écrire sur un banc de touche. De fait, Henri Bédimo aurait décidé de passer ses diplômes d’entraineur et de se lancer ainsi dans une carrière de technicien. Cependant, le joueur qui a disputé la CAN 2010 et la Coupe du monde 2014 avec les Lions indomptables, pourrait aussi occuper des fonctions de dirigeants; lui qui est propriétaire d’une académie de football au Cameroun.

Bédimo a remporté le championnat de France 2012 avec Montpellier. Outre ce titre, il a fini à deux reprises vice-champion de France avec Lyon en 2015 et 2016. Henri Bédimo fait par ailleurs partie de l'effectif de l'Olympique de Marseille qui a perdu la finale de la Ligue Europa 2018. Le Camerounais n'avait cependant pas fait la moindre apparition lors de cette compétion.