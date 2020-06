Candidat à la FIF, voici pourquoi Drogba inspire déjà Samuel Eto'o

Candidat à la présidence de la FIF, Didier Drogba pourrait donner des idées à son ex-rival Samuel Eto’o. C’est du moins ce qu’a laissé entendre Kaba Diawara.

Eto’o, candidat comme Didier Drogba ?

Lors d’un échange sur les réseaux sociaux avec des supporters sénégalais de l’Olympique de Marseille, son ancien club, Kaba Diawara s’est exprimé sur la candidature de Didier Drogba à la FIF. L’ex-international guinéen a laissé entendre que la volonté de l’ancien ballon d’or africain de prendre les rênes du football ivoirien, pourrait donner des idées à Samuel Eto’o du côté du Cameroun et de la FECAFOOT.

« Je pense qu’il doit être aidé, soutenu et encouragé, d’autant plus qu’il commence à faire des émules, car Samuel Eto’o serait dans les mêmes dispositions du côté du Cameroun », a déclaré l'ancien gunner d'Arsenal. Pour Kaba Diawara, le football doit être avant tout géré par les joueurs. C’est dans ce sens qu’il affirme soutenir la candidature de Didier Drogba. « Le football appartient aux footballeurs. Mais le plus souvent, ce ne sont pas les footballeurs qui sont aux commandes», a déploré celui qui est désormais consultant sur Canal+.

Kaba Diawara à fond derrière Didier Drogba

Pour le guinéen, Samuel Eto’o et Didier Drogba « sont de grandes personnalités du football africain, dont ils ont fait la promotion partout dans le monde ». De ce fait, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille estime que le recordman de buts avec les Eléphants de Côte d’Ivoire, est la personne qu’il faut à la tête de la fédération.

« Bien sûr, on sait qu’il vient pour aider , car de l’argent, il en a assez gagné. Il y a aussi l’envie de vouloir aider à développer le football de son pays et à lui rendre ce qu’il lui a donné », ajoute Diawara. Le joueur aux 29 sélections avec le Sily National s’est également prononcé sur la non-adhésion de nombreux ex-Eléphants au projet de Didier Drogba. Il a invité le candidat à « ne pas se décourager » et à faire « comme George Weah » qui est parvenu à se faire élire président du Liberia.