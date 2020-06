Football: Nouvelles rassurantes pour Wilfried Zaha à Crystal Palace

Sorti sur blessure mercredi face à Liverpool, Wilfried Zaha n’a pas été touché aux adducteurs comme annoncé par les médias anglais. L’international ivoirien pourra reprendre rapidement la compétition.

Plus de peur que de mal pour Wilfried Zaha

Crystal Palace a été surclassé mercredi dernier par Liverpool. Battus 4-0 par le désormais champion d’Angleterre, Palace a perdu dès la 15e minute de ce match son meilleur atout offensif. Wilfried Zaha est sorti sur blessure. Alors qu’un problème aux adducteurs a été dans un premier temps évoqué pour l’international ivoirien, son entraineur a donné des nouvelles rassurantes de Wilfried Zaha.

« Il a eu un choc au niveau des muscles du mollet. Il y a eu des discussions pour savoir s’il devait reprendre la partie, mais il était évident qu’il ne pouvait pas et nous ne voulions pas qu’il soit absent pendant une longue période. Wilfried Zaha, tout comme Christian Benteke, subira des analyses et j’espère que les deux joueurs seront aptes au plus tard ce dimanche, à la veille du match contre Burnley », a déclaré Roy Hodgson.

Fin de saison en roue libre pour l’Eléphant

Wilfried Zaha et Crystal Palace vont achever la saison 2019-2020 avec sérénité. Les pensionnaires de Selhurst Park n’ont plus grand-chose à jouer cette année. 10e au classement, le club du sud de Londres est assuré de se maintenir en Premier League cette saison. Pour ce qui est des places européennes, elles semblent pour l’heure trop loin de Wilfried Zaha et ses coéquipiers.

Sous contrat avec Crystal Palace depuis 2015, le feu follet ivoirien souhaite quitter Palace à l’issue de cette saison. Auteur de 37 buts en 189 matchs avec Palace, Wilfried Zaha est annoncé sur les tablettes de clubs prestigieux. Le Paris Saint-Germain, Manchester United et Chelsea sont notamment intéressés par une venue de l’international ivoirien. En janvier dernier, l’ailier avait rejoint l’écurie du célèbre agent Pini Zahavi afin de faciliter son départ.