Foot - Nigeria : Le retour plébiscité de John Obi Mikel chez les Super Eagles

En retrait de la sélection nationale depuis la Coupe du monde 2018, l’ancien capitaine John Obi Mikel des Super Eagles a décidé de se consacrer à son club. Il évolue maintenant en Chine après son départ de Chelsea.

John Obi Mikel va-t-il jouer la prochain CAN avec les Super Eagles ?

L'ancien attaquant polonais Emmanuel Olisadebe a invité l’ancien capitaine John Obi Mikel à reprendre sa place dans l'équipe des Super Eagles en prévision de la Coupe d'Afrique des nations 2019 en Égypte, rapporte le Completesports.com. Le milieu de 32 ans n'a pas rejoué pour les Super Eagles depuis la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie, manquant les huit derniers matchs de l'équipe.

Olisadebe pense que John Obi Mikel a tout ce qu’il faut pour être un atout précieux dans la quête du Nigéria d’un quatrième titre continental. « Les Super Eagles ont besoin de plus de leaders dans l'équipe pour aider ces jeunes joueurs à s'épanouir, et Mikel jouera bien ce rôle », a déclaré Olisadebe au tabloïd. Pour cela, le Polonais d’origine nigériane estime que Mikel soit mis dans les bonnes conditions pour mener les Super Eagles.

Emmanuel Olisadebe s’est également prononcé sur le cas de l’attaquant de Villarreal, Samuel Chukweze. Ce dernier aurait opté pour le Mondial U20 au détriment de la CAN. Un mauvais choix selon Olisadebe.

« Pour moi, il n’a aucune affaire à la Coupe du monde des moins de 20 ans. Il doit faire partie de notre équipe pour la CAN », a-t-indiqué, avant de poursuivre :« Il (Chukwueze) a été remarquable pour Villarreal cette saison et a prouvé qu'il pouvait supporter la pression sur la grande scène après avoir affronté de grandes équipes comme Barcelone, le Real Madrid et bien sûr en Ligue Europa.