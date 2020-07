Finances : Alain Nkontchou, nouveau PCA du groupe Ecobank

La banque panafricaine Ecobank a un nouveau Président du Conseil d’administration. Il s’agit du banquier camerounais Alain Nkontchou nommé le 30 juin 2020, à l’issue de l’Assemblée générale du groupe.

Alain Nkontchou, boss d’Ecobank

Les 32e assemblées générales du groupe Ecobank se sont achevées le mardi 30 juin 2020 au Nigeria. Au terme de ces réunions, le nouveau président du Conseil d’administration de la « banque panafricaine » a été présenté. Il s’agit du camerounais Alain Nkontchou. Le président sortant du groupe n’a pas tari d’éloges au sujet de son remplaçant. « Je suis davantage assuré et confiant que mon successeur au poste de Président, M. Alain Nkontchou, continuera à conduire le Conseil d’administration dans son parcours vers le leadership“, a déclaré Emmanuel Ikazobo.

Le désormais ex-PCA du groupe Ecobank s’est également prononcé sur les défis qui attendent son successeur. « Le monde a les yeux fixés sur l’Afrique et nous sommes en train de positionner cette banque d’une manière qui lui permettra de continuer de mettre en œuvre ses engagements à l’égard du développement du continent. Je compte demeurer un ambassadeur déterminé de cette grande institution et de ses idéaux », a poursuivi celui qui a géré le conseil d’administration d’Ecobank entre 2014 et 2015.

Qui est le nouveau patron du groupe Ecobank ?

Financier camerounais qui a fait carrière au fonds Private Equity, Alain Nkontchou est issu d’une famille de cadres de la haute finance. Agé de 57 ans, il est l’ainé d’une famille où on retrouve Cyrille, William et Mireille Nkontchou, le nouveau patron du groupe Ecobank a été directeur général de la banque d’affaires Chase Manhattan à Londres.

Né à Yaoundé, Alain Nkontchou est le fils d’un haut cadre de l’administration camerounaise qui a été délégué du Trésor à l’ambassade du Cameroun à Paris de 1981 à 1989. Avec cette nomination, le camerounais arrive à la tête d’un géant africain. Ecobank compte à ce jour 20 331 employés et 11 millions de clients. Basée au Togo, Ecobank est la deuxième plus grande banque du continent africain après Standard Bank.