RHDP : paniqués, des cadres cherchent la protection de Guillaume Soro

Guillaume Soro est candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. Le leader de Générations et peuples solidaires (GPS), après son retour manqué à Abidjan le 23 décembre 2019, est en exil à Paris. L'homme qui était présenté comme le "fils" d' Alassane Ouattara s'est séparé de son mentor et rêve de diriger la Côte d'Ivoire. Mais à quelques mois de l'élection présidentielle, des proches du chef de l'État se sont engagés pour une réconciliation entre l'ancien chef de l'Assemblée nationale et son mentor, révèle un cadre de GPS.

Bientôt la paix entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara ?

Loin de la Côte d'Ivoire depuis bientôt un an, Guillaume Soro n'a pas abandonné son projet de s'installer à la tête de la Côte d'Ivoire. Le fondateur de Générations et peuples solidaires, qui a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020, a été condamné à 20 ans de prison ferme par la justice ivoirienne. Il lui est reproché des faits de recel de deniers publics détournés et de blanchiment de capitaux. L'ex-chef rebelle est aussi privé de ses droits civiques pour une durée de cinq ans. Malgré ce tableau peu reluisant qui se présente à lui, Guillaume Soro soutient fermement qu'il remportera l'élection d'octobre.

Pendant ce temps, les anciens alliés de Guillaume Soro ont été frappés par un malheur : la disparition soudaine d'Amadou Gon Coulibaly le mercredi 8 juillet 2020. Le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s'en est allé au moment où les militants avaient retrouvé l'espoir après son séjour médical à Paris. Du coup, le camp d'Alassane Ouattara doit se trouver un autre candidat à trois mois de l'échéance électorale. Des cadres du RHDP sollicitent la candidature du président ivoirien.

El Hadj Mamadou Traoré, un proche de Guillaume Soro, fait savoir que des personnalités du RHDP négocient en douce afin de bénéficier de la protection du patron des soroistes. "Suite au décès de mon grand frère chéri,je vois des gens du Restaurant,et non des moindres,venir dans ma messagerie pour me proposer de convaincre mon mentor Guillaume Soro à venir dans leur foire aux hypocrites, car pour eux,il serait la seule personne capable de les protéger contre la vengeance de ceux qu'ils torturé du haut de leur pouvoir", a-t-il écrit sur sa page Facebook. Il indique avoir catégoriquement refusé de plaider leur cause auprès du député de Ferké, car les soroistes "ont également été torturés" par le régime du RHDP.