Échanges fructueux sur le livre "Journalistes et élections en Côte d'Ivoire" avec l'UNESCO

Sortie du livre "Journalistes et élections en Côte d'Ivoire": Raymond DIBI échange avec la Représentante de l'UNESCO

Mme Anne Lemaistre, Cheffe de Bureau et Représentante Bureau d'Abidjan de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture a reçu le journaliste-écrivain Raymond DIBI le jeudi 16 juillet 2020 au siège de l'organisation internationale à Cocody-Angré. Au coeur des échanges, l'œuvre "Journalistes et élections en Côte d'Ivoire" du journaliste-écrivain.

La Représentante de l'UNESCO a salué la sortie de ce livre qui rentre dans le cadre de leurs activités pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Mme Anne Lemaistre a également traduit l'engagement de son organisation à soutenir cette initiative. Quant à l'auteur du livre "Journalistes et élections en Côte d'Ivoire", il s'est félicité des actions de l'UNESCO, "notamment celles qui visent à consolider la paix et un meilleur développement".

''Journalistes et élections en Côte d'Ivoire" est une œuvre de 94 pages, sortie en mars dernier. Le livre entend contribuer à une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Préfacé par le journaliste Fernand Dedeh, Vice-président de l’Observatoire de la liberté de la presse, de l’éthique et de la déontologie (OLPED), ce livre est riche en témoignages de journalistes et acteurs des médias.

Vous y retrouverez par exemple les témoignages de Mme Awa Ehoura, ex présentatrice du journal télévisé; d’Honorat Dé Yédagne, Ex-Dg de Fraternité Matin; d’Hermann Aboa, ex présentateur vedette de l’émission Raison d’Etat, l’une des émissions la plus controversée de toute l’histoire de la RTI (Radio télévision ivoirienne).