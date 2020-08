Présidentielle: Affi N'guessan essuie "les larmes" de Kandia Camara

Pascal Affi N’guessan, candidat désigné du Front populaire ivoirien (FPI) au scrutin présidentiel du 31 octobre, a répondu aux appels incessants de certains responsables du RHDP, implorant le président Alassane Ouattara à briguer un troisième mandat.

Affi N'guessan: «N’ayez pas peur (...) La Côte d’Ivoire existera toujours et chacun y aura sa place »

Le décès subit, survenu le 8 juillet dernier, du Premier Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a plongé dans le désarroi le parti dirigé par Alassane Ouattara. À trois mois du rendez-vous électoral du 31 octobre 2020, la mouvance présidentielle est aux abois. Le RHDP se cherche depuis lors un candidat à même de tenir la dragée haute à ses adversaires directs dont Henri Konan Bédié du PDCI-RDA, ou éventuellement Laurent Gbagbo, l’ancien chef de l'Etat acquitté par la CPI.

Pour Kandia Camara, Adama Bictogo et la direction du parti au pouvoir, seul Alassane Ouattara est capable de relever ce défi. Depuis deux semaines, les responsables du RHDP se mobilisent pour que le président sortant renonce à sa décision de passer la main à une nouvelle génération. « Quand une organisation est condamnée à battre le rappel de ses vétérans, c’est que la cause est entendue, la défaite est consommée. On ne fait pas une nouvelle génération avec l’ancienne génération », a rétorqué Affi N’guessan, désigné candidat du FPI à l’issue du congrès extraordinaire éclaté tenu samedi dernier.

«Je suis candidat pour gagner et nous allons gagner », a rassuré Affi N'guessan. « Nous allons gagner parce que le RHDP est exténué, cassé, calé, gelé. Il n’a pas de candidat. Il est désespéré. Il est réduit à appeler Alassane Ouattara au secours», a-t-il poursuivi. L’ancien Premier ministre n’a pas omis de rassurer la ministre Kandia Camara qui, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, exprimait de réelles craintes sur le sort qui pourrait être réservé aux cadres du RHDP en cas de perte du pouvoir.

«N’ayez pas peur. N’ayez plus peur », rassure le député de Bongouanou. « Pour nous, les consultations électorales ne sont pas un moyen d’anéantir les autres, mais simplement la procédure par laquelle le peuple peut s’exprimer par lui-même; l’opération par laquelle le pays assure à la fois son équilibre et son dynamisme», a fait savoir Affi N'guessan. Puis de conclure: «Préparons-nous à aller aux élections sans préjugés ni angoisse. Quelle que soit l’issue des élections, la Côte d’Ivoire existera toujours et chacun y aura sa place ».