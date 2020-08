La candidature de Ouattara divise les rois et chefs traditionnels

La candidature de Ouattara est diversement appréciée par les rois et chefs traditionnels. Lors d'un échange avec le chef de l'État, des têtes couronnées ont vite fait de soutenir un 3e mandat de l'actuel président de la République. Mais quelques jours plus tard, ils sont désavoués par leurs pairs de la région de l'Iffou.

Candidature de Ouattara: Chefs et rois traditionnels opposés

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a été frappé par la disparition soudaine d'Amadou Gon Coulibaly, son candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. C'était le mercredi 8 juillet. Des voix se sont élevées pour réclamer la candidature de Ouattara afin de porter le parti à la bataille électorale. Dans la foulée, des rois et chefs traditionnels sont montés au créneau pour appeler le président ivoirien à briguer un 3e mandat. Alassane Ouattara a échangé avec des délégations de têtes couronnées venues du Grand Nord, du Sud-Comoé, qui lui ont demandé d'accepter de redescendre dans l'arène.

Mais cette vision n'est pas partagée par les rois et chefs traditionnels de la région de l'Iffou (centre du pays). Dimanche 9 août 2020, ils se sont réunis au domicile du roi Kongo Lagou III. "Depuis quelques jours, l'actualité nationale est dominée par les tractations autour de la prochaine élection présidentielle (…), certains de nos pairs, rois et chefs traditionnels, ont décidé contre toute attente, de fouler aux pieds les textes régissant notre corporation", ont-ils fait remarquer. Pour ces chefs et rois traditionnels, ces "quelques chefs traditionnels de notre région, ont risqué à leur corps défendant, une telle déclaration au nom de toute la chefferie de la région de l'Iffou".

Les rois et chefs traditionnels de l'Iffou ont donc lancé un appel pressant à leurs pairs concernés, "à se ressaisir et à observer scrupuleusement, les notions de neutralité, d'impartialité et de réserve, prônées par les textes régissant notre corporation, en vue de la préservation de notre autorité et de notre dignité". On le voit, la candidature de Ouattara divise fortement les rois et chefs traditionnels.

Il faut noter qu'Alassane Ouattara, dans son discours du jeudi 6 août 2020, veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a annoncé qu'il briguera un 3e mandat. Il répond ainsi à l'appel de ses partisans qui avaient sollicité sa candidature lors du bureau politique du 29 juillet.