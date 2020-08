L'Université Lorougnon Guédé de Daloa vers la transformation digitale

L’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa ambitionne la transformation numérique des enseignements. Il s’agit pour elle de favoriser une plus grande intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les pratiques pédagogiques.

Ce que prévoit l'Université Lorougnon Guédé de Daloa pour ses enseignants

Pour y parvenir, depuis 2016, l'Université développe en partenariat avec l’AUF et l’UVCI plusieurs programmes pour le développement du numérique éducatif. Il s’agit entre autres de la création de MOOC, de FOAD (Formation Ouverte et A Distance ) et d’une communauté de pratique en innovation pédagogique. L’université espère que les enseignants impliqués dans ces projets, puissent acquérir de nouvelles compétences pédagogiques et technologiques et soient à mesure de proposer des ressources pédagogiques multimédias en ligne et de suivre les activités des apprenants à distance.

En 2018, une FOAD de niveau licence en Géoscience et Environnement a été sélectionnée suite à un appel à projets diffusé auprès des universités et grandes écoles publiques de Côte d’Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre du volet N°1 "Appui au Développement de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire" du projet AMRUGE-CI (Appui à la Modernisation et à la Réforme des Universités et Grandes Écoles de Côte d'Ivoire) du deuxième C2D, que le MESRS a confié à l'AUF.

Pour réussir cette mission, l’équipe pédagogique coordonnée par le Dr Kouakou Hervé KOUASSI, est accompagnée par des experts en sciences de l’éducation et des ingénieurs pédagogiques des Universités de Rouen et de Caen Normandie lors d’ateliers de formation en Côte d’Ivoire et en France.

L’équipe pédagogique a réalisé en quelques mois la mise en ligne dynamique de cette formation alliant cours théoriques, vidéos pédagogiques, QCM… bâtissant un parcours de formation cohérent. La FOAD couvre un premier cycle complet de trois années et est structurée en 6 semestres de 30 crédits chacun. Elle part d’un tronc commun, L1 et L2, qui repose sur des enseignements généraux et débouche sur quatre L3 : Génie de l’Eau et de l’Environnement (GEE) ; Sciences de la Terre (ST) ; Eau-Hygiène-Assainissement (EHA) et Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement (QHSE).

L’équipe pédagogique à également bénéficié du soutien des autorités universitaires de l’Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa et en particulier de sa Présidente TIDOU Abiba Sanago Epse KONE.

Le site de la formation est le suivant : https://ujlog.uvci.edu.ci/