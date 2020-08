3è mandat de Ouattara: Un parti interpelle le PM Hamed Bakayoko

Noba Thomas et son parti la Nouvelle convergence citoyenne (NCC) ont lancé un appel des plus pressant au Premier ministre Hamed Bakayoko, relativement à la situation socio-politique nationale.

Noba Thomas (NCC) interpelle le PM Hamed Bakayoko: "Les Ivoiriens ont assez souffert des erreurs de nos prédécesseurs"

De plus en plus préoccupé par la tournure des évènements depuis l’annonce du président Ouattara de briguer un troisième mandat présidentiel, Noba Brice Thomas, président de la Nouvelle convergence citoyenne (NCC), a lancé un appel des plus pressant au nouveau Premier ministre Hamed Bakayoko.

«J’interpelle le Premier ministre, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, sur la situation sociopolitique que vit notre pays, au nom de la nouvelle génération. Les Ivoiriens ont assez souffert des erreurs de nos prédécesseurs et il est donc de notre responsabilité. Nous, nouvelle génération, de prendre toutes dispositions utiles afin d’éviter un nouveau cycle de souffrance due aux désaccords entre nos aînés », a appelé le président Thomas Noba.

La Côte d’Ivoire a en effet replongé dans un nouveau cycle de violence depuis l’annonce de la candidature du chef de l’ Etat sortant. Soutenue par plusieurs organisations de la société civile, l'opposition dénonce une violation flagrante de la Constitution qui limite à deux le nombre de mandats. Les marches éclatées de protestation qui ont gagné plusieurs villes de l’intérieur du pays, ont parfois donné lieu à des affrontements intercommunautaires, notamment à Daoukro, Grand Zattry et Gagnoa. À ce jour, on dénombre 5 morts, 104 blessés et plus d’une soixantaine de personnes arrêtées.

Pour le parti dirigé par Thomas Noba, "le Conseil constitutionnel devrait statuer sur les polémiques relatives à la candidature du président sortant avant même que le RHDP ne songe à investir leur candidat". Depuis son lancement le 24 novembre 2018, la Nouvelle Convergence Citoyenne (NCC) compte à ce jour plus de 700 mille membres avec 21 bureaux régionaux et 137 bureaux de sections. Parti centriste, la NCC essaie de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité sur le terrain.