Présidentielle : Mamadou Koulibaly débarque à Anonkoua Kouté

Mamadou Koulibaly est candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020 au nom de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), un parti politique d'opposition. Le professeur d'économie a décidé de se donner les chances d'accéder à la magistrature suprême. "MamKoul", comme l'appellent ses partisans, a échangé récemment avec la chefferie d'Anonkoua Kouté, un village situé dans le district d'Abidjan.

Mamadou Koulibaly échange avec la chefferie d'Anonkoua Kouté

Engagé dans la bataille pour la conquête du fauteuil présidentiel, Mamadou Koulibaly est déterminé à se positionner sur le terrain politique. Selon une information fournie par Liberté et démocratie pour la République, son parti politique, le maire de la commune d'Azaguié a eu un entretien avec la chefferie du village d'Anonkoua Kouta, dans le district d'Abidjan. Notre source indique que l'ancien président de l'Assemblée nationale sous Laurent Gbagbo a jugé utile de se rendre dans ladite localité en conduisant lui-même sa voiture et sans garde de corps. Toutefois, elle ne révèle pas le contenu des échanges entre Mamadou Koulibaly et les garants de la tradition d'Anonkoua Kouté. Mais on peut aisément deviner que le candidat de LIDER avait pour ambition de convaincre ses interlocuteurs de lui apporter leur soutien à l'approche de la présidentielle prévue dans moins de trois mois.

En 2004, Mamadou Koulibaly avait annoncé sa candidature à la présidentielle de 2005. Cependant, contre toute attente, l'ex-député de la commune de Koumassi s'est retiré de la course. Il avait évoqué une fraude de la part du parti au pouvoir avant de prendre ses distances vis-à-vis de cette échéance électorale. Né le 12 avril 1957 à Azaguié, une ville située à quelques kilomètres d'Abidjan, ce père de trois enfants a été pendant longtemps l'un des grands noms du Front populaire ivoirien (FPI) auprès de Laurent Gbagbo. Quand le régime des refondateurs s'écroule en 2011, il quitte ses camarades et fonde LIDER le 14 juillet de la même année.