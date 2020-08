''Jésus-Christ'' s'adresse à Claire Bahi: "Remercie le Couper-décaler"

La dénommée Christ Tamaya qui dit être la réincarnation de Jésus-Christ a adressé un message à Claire Bahi.

Christ Tamaya: ''Claire Bahi, sache que la musique dite du monde n'est pas démoniaque''

L'artiste Claire Bahi, devenue chantre de l'Éternel après le décès de son frangin Ange Didier Houon alias Dj Arafat, n'est vraiment plus disposée à retourner dans son ancien milieu musical.

Interrogée sur les moments forts de ses années Couper-décaler, Claire Bahi a affirmé qu'en tant que nouvelle fidèle chrétienne, elle ne voit pas un seul moment de son ancienne vie qui l'aura véritablement marquée. La Mama dit avoir plutôt d'énormes regrets pour avoir contribué à pervertir la jeunesse ivoirienne.

''Comment une personne peut s'habiller en laissant entrevoir ses seins, dans des tenues très sexy et venir remuer ses reins devant les gens. Tout cela, c'est de la perversité. Oui, j'ai perverti la jeunesse et je regrette...Aujourd'hui, j'ai la paix; ce qu'on n'a pas dans le Couper-décaler. Et quand tu as la paix, tout va bien pour toi; la paix du coeur, la paix intérieure...Le Seigneur est en train de changer ma vie...'', a-t-elle soutenu lors d'un passage à l’émission Peopl'Emik diffusée sur La 3.

Alors que Claire Bahi s'épanouit tranquillement dans sa nouvelle vie, la Christ-Tamaya qui dit être la réincarnation de Jésus-Christ, lui a adressé un message sur la toile.

''Chantre Claire Bahi, Merci de suivre Jésus de Nazareth. Mais je préfère ton style de première dame du Couper décaler que maintenant. Tu dansais très bien. Je voulais même te rencontrer pour m'apprendre à taper le grand téka. Malheureusement pour moi, tu as arrêté de danser comme avant'', a-t-elle confié.

Avant d’ajouter: ''Sache que la musique dite du monde n'est pas démoniaque. Grâce au Couper décaler, tu es devenue célèbre et riche. Remercie cette musique. Continue de croire en Dieu et reste toi-même. Ne te comporte pas comme les filles de Témoin de Jehovah'', a-t-elle conseillé.