3e mandat Ouattara : Guillaume Soro appelle les Etats-Unis au secours

À l'instar de l'opposition ivoirienne, Guillaume Soro et ses compagnons de GPS ne cessent de protester contre la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2020. L'ancien chef rebelle appelle pour ce faire l'ambassade américaine d'Abidjan à soutenir son combat.

Guillaume Soro: « Que cette déclaration ne soit le miel qui attire les mouches »

Les marches éclatées de la société civile et de l'opposition, en protestation contre la candidature dt Président Alassane Ouattara, ont été émaillées de violences. Des morts, blessés et autres dégâts matériels ont été déplorés lors de ces chaudes journées vécues aussi bien à Abidjan que dans d'certaines villes ivoiriennes. Préoccupée par la situation sociopolitique ivoirienne à quelque deux mois d’une élection présidentielle cruciale, l’Ambassade des États-Unis d’Amérique accréditée près la République de Côte d’Ivoire a, dans un communiqué, appelé « le Gouvernement à enquêter pleinement sur les morts associées aux récentes manifestations et à rendre publics les résultats desdites enquêtes ».

Guillaume Soro a aussitôt saisi la balle au bond pour appeler le pays de Donald Trump à aller au-delà de cette déclaration. « Puisque l’ambassade des USA nous montre la conduite à tenir ! Je m’interroge. Devrions-nous accepter le "Coup d’État constitutionnel" parce qu’un juge constitutionnel-RHDP nous jure sa main à couper que AOuattara_PRCI (Alassane Ouattara) a droit à 10 mandats présidentiels ? » Et l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne d'ajouter : « En attendant que @USEmbAbidjan (Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire) dénonce le COUP D’ÉTAT d’ADO comme le font beaucoup d’Africains, dont des Chefs d’État, l’@USEmbAbidjan (Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire) peut-elle nous rejoindre dans la campagne pour la libération des femmes prisonnières et coupables d’avoir marché ? Ça sera déjà un gros effort. »

Soro Kigbafori Guillaume ne veut cependant pas se faire de fausses illusions quant à un engagement total des Américains contre le chef de l'État ivoirien. «J’espère que cette déclaration ne soit "le miel qui attire les mouches". Les Peuples africains doivent désormais assumer leur destin entièrement sans influence. Nous savons ce qui est bon pour nous. »

Exilé à Paris depuis son retour manqué à Abidjan, le 23 décembre 2019, Guillaume Soro déclare qu'Alassane Ouattara ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire.