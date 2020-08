Depuis La Haye, Blé Goudé en colère contre un 3e mandat de Ouattara

Comme annoncé, Alassane Ouattara a effectivement déposé sa candidature pour briguer un autre mandat à la Présidence ivoirienne. Charles Blé Goudé estime que ce rétropédalage du Chef de l'État pose une véritable question d'éthique pour la jeune génération qui entend copier leurs devanciers.

Blé Goudé à Ouattara : « Quel modèle nos leaders veulent représenter pour les jeunes ? »

5 mars 2020, Alassane Ouattara annonçait sa volonté de se retirer de la course à la présidence au profit d'une nouvelle génération. Mais Amadou Gon, Coulibaly qui avait été désigné candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est décédé à la suite d'un infarctus. Aussi, à l'appel de son parti et de ses partisans, le président ivoirien s'est-il engagé à se porter candidat pour le scrutin présidentiel de 2020. Le Chef de l'Exécutif ivoirien l'a en effet annoncé lors de son adresse à la Nation, le 6 août dernier, à la veille de la célébration de l'indépendance.

Cette annonce a aussitôt engendré une colère au sein de l'opposition ivoirienne, qui n'a pas manqué d'organiser des manifestations de rue, en dépit de l'interdiction prise par les autorités ivoiriennes. Ces marches éclatées à travers le pays ont été émaillées de violence, qui ont engendré des morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels.

Pour Charles Blé Goudé, la candidature du Président Ouattara pour un mandat supplémentaire, ne trouve nullement pas son adhésion. « J’y suis opposé par principe, parce que je n’accepte pas qu’on puisse banaliser et désacraliser la parole présidentielle », a déclaré le Président du Cojephttps://www.afrique-sur7.fr/442250-ble-goude-liste-cojep-offensive lors d'une interview à La Haye, avant d'expliquer : « Quand on est une autorité d’une haute responsabilité à ce niveau-là, et qu’on réunit le Sénat et l’Assemblée nationale avec les Députés, et qu’on appelle toute la presse, les Rois et Chefs traditionnels dans une salle à Yamoussoukro dans la maison du père-fondateur, Houphouët-Boigny, et qu’on dit "Je donne ma parole, je ne serai pas candidat à un troisième mandat parce que je veux la paix dans mon pays", et que quelques mois plus tard, pour des raisons internes à son parti, il prend une autre décision, acceptez que moi, je me demande quel modèle nos leaders veulent représenter pour les jeunes générations. »

Notons que la candidature d'Alassane Ouattara suscite une véritable polémique sur les rives de la lagune Ébrié. Alors que l'opposition ivoirienne dénonce un 3e mandat « anticonstitutionnel », les proches du pouvoir estiment qu'il ne s'agit que du « premier mandat de la 3e République ». Mais la position de l'ancien leader de la galaxie patriotique est claire. « Elle est moins sur un plan constitutionnel que sur un plan d’éthique », a-t-il déclaré.