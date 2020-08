Violences électorales: Amnesty International épingle le régime Ouattara

Le climat de tension sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire depuis l'annonce de la candidature à un troisième mandat présidentiel du chef de l'Etat sortant, Alassane Ouattara, a attiré l'attention de l'ONG Amnesty International. Dans un nouveau rapport publié ce vendredi, l'organisation de défense des Droits de l'Homme exhorte les autorités ivoiriennes à prendre des mesures destinées à prévenir les violences y compris celles entre adversaires politiques appartenant à des communautés différentes, et à protéger la population et son droit de manifester pacifiquement. Amnesty International relève en effet une montée en puissance de l’impunité et des arrestations arbitraires notamment celles des voix dissidentes à la candidature du président Ouattara de rempiler pour un troisième présidentiel. L’organisation cite à titre d’exemples des faits qui se seraient déroulés notamment à Divo et à Bonoua où des manifestations de femmes de l’opposition, auraient été violemment dispersées par des individus armés de gourdins, de machette et autres armes blanches. Ci-dessous l'intégralité du rapport.

Amnesty International au régime Ouattara: Interdire les marches "constitue une attaque de plus contre les voix dissidentes"