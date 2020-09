Les premières images de la rencontre Alassane Ouattara - Macron

Après un léger décalage, Alassane Ouattara a finalement été reçu en audience, ce vendredi 4 septembre 2020,au palais de l'Élysée par le Président Emmanuel Macron. Les deux personnalités, accompagnées de leurs proches collaborateurs, ont eu un déjeuner de travail.

Alassane Ouattara et Emmanuel Macron en déjeuner de travail

Initialement prévue pour ce jeudi 3 septembre, la rencontre entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara s’est finalement tenue ce vendredi. Ce décalage était en effet dû à l’agenda très chargé du président français, bousculé entre le Liban et l’Irak. Mais tout est bien qui finit bien, dira-t-on, car le président français et son homologue ivoirien ont finalement eu ce déjeuner de travail annoncé de longue date.

Le Chef de l'Exécutif ivoirien a d'ailleurs confirmé cette rencontre en tweetant : « Ce vendredi 4 septembre 2020, j’ai eu un déjeuner de travail avec mon homologue français, Emmanuel Macron », avec à l'appui, d'abondantes images de cette rencontre.

Rien n'a pour l'instant filtré de cette rencontre, mais le confrère Jeune Afrique annonçait la veille qu'il y aurait au menu de l'audience « deux sujets brûlants : la candidature de Ouattara à la présidentielle ivoirienne d’octobre et la crise qui ébranle le Mali depuis le coup d’État qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta ».

Notons par ailleurs que contrairement à son hôte ivoirien, qui a aussitôt publié les images de ce déjeuner sur les réseaux sociaux, le Président Macron n'avait pas encore, au moment où nous mettions cet article sous presse, publié cette information sur son compte Twitter où il est pourtant très actif.

Emmanuel Macron, faut-il le rappeler, avait qualifié « d'historique » la décision d'Alassane Ouattara de ne pas briguer un 3e mandat. Mais depuis le rétropédalage du président ivoirien, le locataire de l'Élysée s'est imposé un certain mutisme sur la question.