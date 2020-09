Présidentielle 2020 : La candidature de Mamadou Koulibaly menacée !!!

Candidat à l'élection présidentielle de 2020, Mamadou Koulibaly vient de se faire signifier par le Conseil constitutionnel qu'à l'analyse de son dossier, « il ne dispose pas du nombre de parrainages requis » pour la validation de sa candidature.

Des parrainages de Mamadou Koulibaly invalidés

Mamadou Coulibaly a annoncé dans un tweet que le Conseil constitutionnel vient de lui signifier qu'il a 8586 parrainages non conformes. Le candidat de Lider dispose pour ce faire de 48h, c'est à dire jusqu'à samedi 10h30, pour corriger cet état des choses, faute de quoi il sera éliminé de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle de 2020.

« Au boulot! », lance l'ancien Président de l'Assemblée nationale à ses partisans afin qu'ils retournent à la tâche pour rassembler le nombre de parrainages nécessaires. Avant de lancer : « Rassurez-vous. Les équipes sont au travail dans les régions concernées. Une course contre la montre. Merci pour votre soutien.» Puis, il explique comment parrainer : « En nous faisant parvenir votre numéro ou photo de CNI et de carte d'électeur ici inbox, avec vos noms et prénoms. Valable seulement pour ceux qui votent hors d'Abidjan et Yamoussoukro, svp. Merci. »