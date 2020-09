Bakayoko-Ly en mission pour Ouattara à Dimbokro: Ce qu'elle a dit aux femmes de Booré

La ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Bakayoko-Ly Ramata, a été le 20 septembre 2020 à Booré, dans le département de Dimbokro, marraine de la sortie officielle de l’association des femmes, dénommée “M’Boécou” (Union, en langue locale).

Bakayoko-Ly Ramata aux femmes de Booré (Dimbokro): ''Vous pouvez compter sur Alassane Ouattara''

«C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la parole, pour remercier mes sœurs qui m’ont désignée pour parrainer cette cérémonie. Elles voulaient avoir à leurs côtés, leur sœur du N’Zi, pour célébrer ensemble leur union. Je suis donc venue les soutenir», a-t-elle dit à l’entame de ses propos. Elle les a félicitées pour cette initiative de travailler en association : « Vous avez très bien fait, car grâce à votre union, le conseil régional, la mairie, le vice-président de l’Assemblée nationale, tous les cadres, pourront vous aider de façon concrète».

Puis, Ramata Ly-Bakayoko a rappelé les efforts entrepris par le Président de la République pour le bien- être de tous et particulièrement de Booré: « Booré a bénéficié de l’extension du réseau électrique; un foyer des jeunes est en construction. C’est cela les actions de développement qu’il faut soutenir et vous pouvez compter sur le président Alassane Ouattara ». Face à l’orpaillage clandestin qui est une véritable plaie dans cette localité, la ministre a souligné que le gouvernement a trouvé une solution idoine.

« Une école-chantier des mines a été mise sur pied par le ministre Jean-Claude Kouassi. Cela va permettre aux artisans d’être formés. Ce qui éloignera du village l’orpaillage clandestin qui est dangereux pour la santé. », a-t-elle précisé. Parlant des jeunes, la marraine a souhaité qu’ils ne suivent pas ceux qui veulent semer le trouble dans le pays. Elle les a donc invités à œuvrer pour que la paix règne dans le pays, dans le N’Zi et à Booré. « Le Premier ministre, chef du gouvernement, Hamed Bakayoko, me charge de vous dire qu’un centre d’action communautaire de l’enfance verra le jour ici. Pour que vos enfants soient protégés et éduqués. »

N’Guessan Léontine, présidente centrale des femmes, a présenté l’association à la ministre, tout en lui demandant un soutien pour l’obtention d’une motopompe, d’un tricycle et une retenue d’eau. Le président de la mutuelle, Konan Séverin, a invité les hommes de la localité à s’inspirer de l’exemple des femmes, afin que Booré puisse se développer