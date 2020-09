Kandia Camara donne ses secrets pour de meilleurs résultats scolaires

Près de deux semaines après la rentrée scolaire, Kandia Camara a partagé sa recette pour garantir de meilleurs résultats scolaires. La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a profité de son séjour dans la Marahoué, à l'occasion de la visite d'Etat d'Alassane Ouattara pour échanger avec les enseignants de ladite région.

Kandia Camara échange avec les enseignants de la Marahoué

En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire 2020-2021 est effective sur toute l'étendue du territoire depuis le lundi 14 septembre 2020. Lundi 7 septembre, Kandia Camara a dirigé la réunion solennelle de rentrée au Lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam en présence de la grande famille de l'éducation et des partenaires. A cette occasion, la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a rappelé que sur la période de 2011-2020, 81 671 enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire et leurs encadreurs ont été recrutés tandis que pour le premier degré, ce sont 40 340 salles de classes dont 7491 pour le préscolaire, 32 849 pour le primaire qui ont été construites.

Poursuivant, la première responsable de l'école en Côte d'Ivoire a ajouté que 320 établissements, dont sept lycées avec internat pour les filles, un lycée d’excellence mixte avec internat, sept établissements professionnels sont sortis de terre. Au niveau de la formation initiale des maitres, l'État a construit deux CAFOP (Centre d'animation et de formation pédagogique) et a procédé à l'acquisition, ainsi que la distribution de 725 623 tables-bancs à hauteur de 53 milliards de francs CFA.

En ce qui concerne les résultats des examens de la session 2020, on note que sur un total de 576 822 inscrits, 549.999 élèves ont été déclarés admis en 6e, soit un taux de réussite 95,35 %. Pour le BEPC, sur 471 404 inscrits, 243 416 candidats ont été déclarés admis au BEPC ce qui représente 53,17 %. L'examen du baccalauréat a connu un taux de réussite de 40, 08 %. Sur un total de 17 124 inscrits au BEP, au BP, au BT et au CAP, on enregistre 14 120 admis, soit un taux de 82,46 % de réussite.

Kandia Camara est convaincue que ces résultats peuvent être améliorés. "Pour cela, vous devez être assidus au travail tout comme les apprenants. Instaurez les journées d’excellence dans les établissements de la région cela va créer une saine émulation entre les élèves. Vous verrez que les résultats seront rehaussés. Si chacun s’engage, vous verrez que ce défi sera relevé. Je vous fais confiance et vous pouvez le réussir", a-t-elle recommandé aux enseignants depuis la région de la Marahoué, vendredi 25 septembre.