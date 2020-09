Port d’Abidjan: 2 nouveaux tracteurs 100% électriques pour Abidjan Terminal

Du nouveau à Abidjan Terminal, filiale de Bolloré Ports, qui opère le premier terminal à conteneurs du port d’Abidjan et réalise des performances exceptionnelles qui en font de lui le moteur de la transformation logistique pour l’Afrique de l’Ouest.

Abidjan Terminal réceptionne des tracteurs 100% électriques dans le cadre de la labellisation « Green Terminal »

Prenant en compte les exigences en termes de développement durable à travers l’utilisation d’équipements électriques et l’intégration des mécanismes de préservation de la biodiversité, réduisant ainsi l’empreinte carbone de ses activités, Abidjan Terminal vient de réceptionner deux nouveaux tracteurs 100% électriques. Ces nouveaux équipements qui entrent dans le cadre du programme de certification environnementale « Green Terminal » initié par Bolloré Ports, permettent à Abidjan Terminal de disposer d’engins de manutention sans émissions de CO2 ou de pollution sonore.

« Il s’agit pour Abidjan Terminal d’innover et d’accélérer sa transition énergétique, en cohérence avec la vision du groupe Bolloré qui, grâce à sa filiale Blue Solutions, a offert à la Côte d’Ivoire ses premières solutions de mobilité propre à travers les bus électriques de l’Université de Cocody », déclare Asta Rosa CISSE, Directrice générale d’Abidjan Terminal. Fruit de la synergie entre le Groupe Bolloré à travers Bolloré Ports et Blue Solutions, et le constructeur Gaussin, ces tracteurs électriques seront opérés par des collaborateurs d’Abidjan Terminal qui ont été formés à la mise en service, la conduite et la maintenance de ces équipements.

Equipés des batteries LMP® de Blue Solutions, ces nouveaux engins de manutention offrent des garanties de maniabilité, d’ergonomie et de confort à bord. En plus de sa fiabilité, son autonomie et sa résistance à la chaleur, ce tracteur 100% électrique dispose d’un niveau optimal de sécurité. Ils vont permettre à Abidjan Terminal d’accroitre ses capacités opérationnelles tout en réduisant l’empreinte environnementale de ses activités. Abidjan Terminal promeut ainsi des solutions logistiques éco-responsables sur la façade maritime ouest-africaine. Elles sont respectueuses de l’homme et de son environnement et participent au programme de labélisation « Green Terminal » mis en œuvre par Bolloré Ports sur les terminaux portuaires qu’elle opère.