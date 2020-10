Désobéissance civile: "N3M", mouvement de la société civile, se prépare

Le Mouvement citoyen « Non au 3e mandat » (N3M), entend donner un mot d’ordre clair relativement à l’appel à la «désobéissance civile », lancé par Henri Konan Bédié et l'opposition ivoirienne en vue de faire barrage à la candidature du président Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 31 d'octobre 2020.

‘’ Désobéissance civile ’’: Un mouvement de la société civile veut prendre les choses en main

L'annonce du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, le 6 août dernier, de candidater à un troisième mandat présidentiel, a replongé la Côte d'Ivoire dans une atmosphère de tension à quelque 30 jours du prochain scrutin présidentiel.

L’opposition qui semble hermétiquement opposée à ce qu’elle qualifie de « violation flagrante » de la loi fondamentale ivoirienne, est déterminée à user de tous les moyens « légaux », pour faire barrage à « cette forfaiture ».

Après les violentes manifestations qui avaient éclaté à Abidjan ainsi que dans plusieurs villes de l’intérieur du pays, Henri Konan Bédié et ses pairs de l’opposition ont résolu de passer à une autre étape de la lutte contre la candidature jugée illégale du président Ouattara.

Ainsi donc, le 21 septembre dernier, soutenu par la quasi-totalité de l’opposition politique dite significative, l’octogénaire de Daoukro, a lancé un appel « à la désobéissance civile » afin de faire face « à la forfaiture » de la candidature controversée du chef de l’ État sortant.

C’est en réaction à cet appel, que Parfait Doukrou et ses camarades du Mouvement citoyen "Non au 3e mandat" (N3M), se sont décidés à prendre le taureau par les cornes. « De notre analyse du mot d’ordre de la ‘’désobéissance civile’’, il ressort que le président Bédié, leader des partis de l’opposition ivoirienne, a donné une directive aux "pro-démocratie" pour mener la lutte. Mais pour la concrétisation de cette directive, il revient à tous, les ’’pro-démocratie’’ de matérialiser et d'exécuter efficacement cette directive à travers le mouvement Citoyen N3M», ont-ils déclaré lors d’une conférence de presse organisée jeudi à Abidjan.

« Pour le faire, nous invitons (…) tous les partis signataires de la déclaration à la ‘’désobéissance civile’’ ainsi que tous les "pro-démocratie" à se mobiliser massivement pour le grand meeting organisé par le COJEP à Anono ce samedi 03 octobre 2020 », ont-ils poursuivi.

À ce meeting, Parfait Dakrou et ses camarades entendent prendre des décisions claires pour la mise en œuvre du mot d’ordre de désobéissance civile, lancé par l’opposition.