Le gouvernement proroge l'interdiction des marches

Dans un communiqué publié le mercredi 30 septembre, le gouvernement a prorogé l'interdiction des marches, sit-in et autres manifestations sur la voie publique. Le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation a donné les raisons de la décision.

Les marches toujours interdites en Côte d'Ivoire

Le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation a annoncé ce vendredi 2 octobre 2020 que les marches, les sit in et les manifestations sur la voie publique demeurent interdits. Ci-dessous le communiqué :