Cérémonie du 40è jour: L'ultime adieu à Amadou Gon Coulibaly

La cérémonie marquant le 40è jour du décès du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a eu lieu ce dimanche 16 août 2020 à la grande mosquée de la Riviera Golf d’Abidjan-Cocody, en présence du Président ivoirien Alassane Ouattara. Après une lecture intégrale du Saint Coran, des bénédictions ont été faites pour le repos de l’âme de l’illustre disparu.

La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses autres personnalités, dont les Premières Dames de Côte d'Ivoire et du Mali, le Premier Ministre Hamed Bakayoko et son homologue malien Boubou Cissé et de plusieurs anciens Premiers Ministres de la Guinée.

L'imam grand maître Moussa Diallo, secrétaire général des affaires extérieures du Haut Conseil islamique du Mali, l'imam Ismaël Timité, grand imam de Bondoukou, et l’imam Aboubacar Samassi et le Cheikhoul Aïma Mamadou Traoré au nom du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM) ont également prié pour la paix, la stabilité et le progrès pour la Côte d’Ivoire, une élection présidentielle apaisée et la santé du chef de l’Etat.

Au nom du Président malien et son épouse, du gouvernement et du peuple maliens, Boubou Cissé a présenté ses condoléances au Président Alassane Ouattara, au peuple ivoirien, et à la famille du défunt. Le Premier Ministre malien a rappelé « le souvenir d’un homme affable » qui œuvrait inlassablement pour « la coopération et l’intégration sous-régionale ».

Le porte-parole de la famille Gon Coulibaly, Dramane Gon Coulibaly a traduit toute sa reconnaissance au Président Alassane Ouattara et à son épouse, à toutes les institutions, aux membres du gouvernement et à toutes les populations qui se sont associés, de manière active ou en prière, aux obsèques du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly.

Premier Ministre depuis le 10 janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly, dont les qualités de grand homme d’Etat, les compétences professionnelles, la loyauté et la fidélité ont été unanimement saluées, s’est éteint le 08 juillet dernier à l’âge de 61 ans.

