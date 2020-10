RHDP: Ly Ramata Bakayoko décrète le coup KO dans le N'Zi

La coordinatrice régionale, chargée des femmes, Prof. Ly Ramata Bakayoko, a, au nom de la coordination régionale, mis les militants du RHDP du N’Zi en mission, pour préparer la victoire éclatante du président Alassane Ouattara à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 avec un score sans appel.

Ly Ramata Bakayoko aux populations du N'Zi: «Le bon choix, c’est ADO dès le 1er tour »

Ainsi, à Noffou, la responsable régionale a dit aux populations qui ont effectué très nombreuses le déplacement, avec une présence remarquée des chefs de village que « nous avons bien de raisons de voter pour le président Alassane Ouattara ». Prenant à témoin le président de la mutuelle de Noffou, Prof. Traoré Lacina, qui a traduit sa gratitude au Chef de l'État pour ses actions de développement, la ministre a demandé de traduire cette reconnaissance en acte concret dans les urnes le 31 octobre prochain.

Pour Ly Ramata Bakayoko, la candidature du président Alassane Ouattara a été suscitée pour qu’il puisse poursuivre ses nobles ambitions et projets de développement et de création de richesses pour les Ivoiriens. En « digne continuateur du père-fondateur Félix Houphouët-Boigny, le président Ouattara est un homme de paix et un grand bâtisseur. Et c’est une chance que nous puissions lui donner la possibilité de continuer son œuvre de développement de la Côte d’Ivoire » a-t-elle poursuivi.

Aprés avoir investi N'goran Koffi Séraphin, délégué sous-préfectoral et ses commandos, la représentante de la coordination régionale les a exhortés à investir le terrain. "Le président Alassane Ouattara notre candidat doit gagner dès le soir du 31 octobre. Le bon choix c’est ADO élu dès le 1er tour. Un coup KO, c'est votre mission » a-t-elle ordonné.

Dans son intervention, le coordonnateur associé Yao Kouadio Séraphin a rappelé que le président Alassane Ouattara n'a pas oublié ses parents du N'Zi. En effet, en plus du développement apporté, plusieurs cadres dont lui-même ont été nommés à de hauts postes de responsabilité. Cet honneur, a poursuivi l'honorable Yao Kouadio, doit se perpétuer en lui accordant un autre mandat.

Pour le conseiller économique et social, Eugène Koffi, le choix du candidat du RHDP s’impose au regard de son exceptionnel bilan. Le délégué départemental, N'guessan Koffi Geoffroy, quant-à-lui, a présenté aux responsables régionaux, le niveau d'implantation du RHDP dans le N’Zi et promis que les militants donneront la victoire au candidat de leur parti.

L’étape d’Abigui, dans l’après-midi, a été l’occasion pour la ministre Ly Ramata Bakayoko de convaincre des militants venus de quinze villages, « à prendre le train de la cohésion et de la paix conduit par le président Alassane Ouattara, qui comme Nanan Félix Houphouët-Boigny a construit et développé la Côte d’Ivoire. »

Pour la ministre, il n’y a pas de raison que « Abigui reste sur le quai alors que le train du développement conduit par ADO transporte les Ivoiriens vers la prospérité et le bonheur ». Puis d’ajouter : « Votez pour le candidat du RHDP et vous ne le regretterez pas ! »

Les membres de la délégation de la ministre ont abondé dans le même sens en appelant les populations à faire le bon choix en élisant au 1er tour le président Alassane Ouattara.