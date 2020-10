Présidentielle : La CEI lance la campagne électorale et met en garde

À deux semaines de l'élection présidentielle de 2020, la Commission électorale indépendante (CEI) vient de lancer la campagne électorale. Le Président de l'institution, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, met cependant en garde les candidats contre tout débordement.

Le Président de la CEI aux candidats : « Observer... le code de bonne conduite » lors de la campagne

Conformément à la Constitution, la Commission électorale indépendante a lancé la campagne électorale pour ce jeudi 15 octobre à minuit, et ce, jusqu'au 29 octobre 2020. À cet effet, le Magistrat Kuibiert, président de l'organe électoral, a lancé un message particulier à l'égard des candidats et des électeurs.

À Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi N'Guessan et Kouadio Konan Bertin, les quatre candidats en live, le patron de la CEI les a appelé à battre campagne librement et en toute légalité, tout en observant de façon stricte le code électoral et le code de bonne conduite qu’ils se sont librement donné. Il appelle par ailleurs à faire valoir auprès de leurs concitoyens la qualité de leurs programmes de gouvernance respectifs et la hauteur des ambitions qu’ils ont pour leur pays.

« En devenant candidats à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020, nul doute, vous avez décidé d’apporter, aux soupirs du peuple, le remède qui guérit. » Aux électeurs, Kuibiert les appelle à la responsabilité citoyenne, à l’esprit de civisme, de discipline et de non-violence.