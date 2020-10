Décès de Zadi Kessy : Henri Konan Bédié apporte sa compassion

La mauvaise nouvelle de la disparition de Marcel Zadi Kessy, ancien président du conseil d'administration de la SODECI (Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire) et de la CIE (Compagnie ivoirienne d'électricité), a été annoncée le mercredi 14 octobre 2020. Face à ce deuil, Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a apporté sa compassion à la famille éplorée.

Henri Konan Bédié pleure Marcel Zadi Kessy

Selon la direction de la communication du PDCI, à la tête d'une forte délégation du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié s'est rendu auprès de la famille de Marcel Zadi Kessy afin de lui apporter son réconfort en ce douloureux moment qu'elle traverse, à la suite du décès de l'ancien président du conseil d'administration de la SODECI et de la CIE. Accompagné par quelques-uns de ses proches, notamment le général Ouassenan Koné, Emile Constant Bombet, Léopoldine Coffie, Bleu Lainé et Cheickna Sylla, ainsi que d'autres cadres du PDCI, le "sphinx" de Daoukro a exprimé la solidarité de son parti politique à la famille de l'illustre disparu.

N'dri Kouadio Pierre Narcisse qui a pris la parole au nom du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire adressé les sincères condoléances de la délégation aux parents de Marcel Zadi Kessy. Touchée par cette marque d'affection, la famille du défunt a apprécié à sa juste valeur le geste posé par Henri Konan Bédié et les siens.

Marcel Zadi Kessy est décédé dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 octobre 2020 à l'âge de 84 ans. Grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, il a reçu un vibrant hommage d' Alain-Richard Donwahi. "Une grande perte pour la Nawa et pour notre pays ! C'est avec une grande tristesse que je vous annonce au nom de toute la population de la Nawa et en mon nom propre, le décès de notre grand frère, notre père et notre grand-père, un digne fils de la Nawa, le président Marcel ZADI KESSY, dans la nuit de ce mardi 13 octobre 2020. En ces moments difficiles, je vous demande de prier pour le repos de son âme. Que le Seigneur l'accueille auprès de lui", a écrit le ministre des Eaux et Forêts.