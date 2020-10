Candidat, Ouattara reçoit le soutien d'un proche de Guillaume Soro

Soro Kanigui, ex-proche de Guillaume Soro, a appelé, ce mardi 20 octobre 2020, ses militants à voter le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, le 31 octobre lors de l'élection présidentielle.

Entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, Soro Kanigui a fait son choix. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le fondateur du Rassemblement pour la Côte d’ Ivoire (RACI), formation politique précédemment proche de GPS de Guillaume Soro, a appelé à voter le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie (RHDP).

« Nous avons aujourd'hui choisi Alassane Ouattara pour ouvrir cette forme de transition. Nous au RACI, allons lui (Alassane Ouattara : Ndlr) apporter notre soutien pour sa réélection dans quelques jours (…) Nous invitons les populations ivoiriennes à voter massivement Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2020 », a lâché le député de Sirasso. « Nous encourageons le président Ouattara à enclencher un dialogue politique pour une alternance générationnelle pour ne pas qu'on tombe dans une sorte de présidence à vie", a-t-il toutefois déclaré.

Evoquant ses brouilles avec son désormais ex-mentor, le député Soro Kanigui n’a pas hésité à fustiger l’attitude de Guillaume Soro, à l’origine de la crise au sein du RACI. A l’en croire, l’ex-chef de la rébellion ivoirienne l’aurait ''volontairement et injustement'' écarté des organes de direction de Générations et peuples solidaires (GPS). « De tous les combats, j'ai été devant. Je n'ai pas été derrière. Et quand nous sommes allés en prison, on nous a laissés en prison pour orchestrer un complot de destruction du RACI au profit de GPS", a révélé Soro Kanigui.

Arrêté le 23 décembre 2019, jour du retour manqué en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro, le député de Sirasso a été libéré en septembre 2020, après 9 mois de détention. Il est inculpé, au même titre que d'autres proches de Guillaume Soro, à savoir Alain Lobognon, Camara Loukimane, Kone Tehfour et autres, de tentative d'atteinte à l'autorité de l'Etat.