Le RACI appelle au boycott de la distribution des cartes d'électeurs

Le Rassemblement pour la Côte d’ Ivoire (RACI), formation politique proche de Guillaume Soro, a également appelé ses militants à ne pas prendre part à l’opération de retrait des cartes d’électeurs, démarrée depuis mercredi.

Retrait des cartes d'électeur: Le RACI de Guillaume Soro appelle au boycott de l'opération

« Conformément au mot d'ordre de désobéissance civile lancé par la plateforme politique de la CDRP dont est membre le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI), le Secrétaire général adjoint chargé des Élections instruit les Délégués aux Élections sur l'ensemble du territoire national et de la diaspora, de s'abstenir de toute participation à l'opération de distribution des cartes d'électeurs en cours », informe un communiqué du parti politique. Le RACI invite de même ses militants et sympathisants à demeurer à l’écoute des prochains mots d’ordre de la direction du parti.

Avant le parti fondé par le député Soro Kanigui, d’autres formations politiques de l’opposition, notamment le FPI de Pascal Affi N’guessan, l’UDPCI de Mabri Toikeusse et le RPP de Ouattara Gnonzié, avaient déjà appelé au boycott de l’opération de distribution des cadres d'électeur. À travers ces actions qui s’inscrivent dans le cadre de leur mot d’ordre de désobéissance civile, lancé depuis le 20 septembre dernier, les opposants au régime Ouattara, visent un report de l’élection présidentielle, avec en ligne de mire la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) et du Conseil constitutionnel; et l’audit du fichier électoral.

Rappelons que l’opposition conteste la candidature du président Alassane Ouattara, qu’elle juge non conforme à la Constitution ivoirienne qui limite à deux le nombre des mandats. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour le samedi 31 octobre 2020. La campagne électorale a quant à elle démarré ce jeudi 15 octobre 2020.