Guémon: Serey Doh mobilise pour le 1 coup KO de Ouattara

Dr Serey Doh, cadre du RHDP et président du Conseil régional du Guemon, a procédé, mercredi 21 octobre 2020, au lancement de la campagne du candidat Alassane Ouattara dans la région du Guémon.

La campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a démarré en Côte d'Ivoire le jeudi 15 octobre dernier. En dépit du mot d'ordre de boycott lancé par l'opposition politique ivoirienne, le candidat Alassane Ouattara du RHDP est à fond pour s'assurer une victoire écrasante au soir de la présidentielle.

Dans le Guemon, c'est le mercredi 21 octobre 2020 que son directeur régional de campagne, Dr Serey Doh Célestin, a choisi pour dérouler son rouleau compresseur. Pour le scrutin prévu le 31 octobre 2020, les ambitions de l’actuel président du Conseil régional sont claires: offrir une victoire écrasante; et ce, dès le premier tour, au candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

Le top départ de cette campagne électorale qui sillonnera plusieurs localités de la région, a été donné à Dah, localité située à quelques kilomètres de Bangolo, en présence de Sidiki Konaté. Prenant la parole, le ministre ivoirien de l' Artisanat, a exhorté les populations du Guemon, à l' union et à la solidarité autour se leur fils, Serey Doh. Il leur a ensuite demandées de faire en sorte que l' élection du 31 octobre prochain, se déroule sans heurt et sans violence, afin que le train du «développement du RHDP continue sa marche glorieuse pour le bonheur du Guémon et de la Côte d' Ivoire en général ».