Election : Sidiki Diakité propose sa recette pour faire gagner Ouattara

Sidiki Diakité a retroussé les manches afin de faire réélire Alassane Ouattara au soir du samedi 31 octobre 2020. Le directeur régional de campagne du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) qui s'exprimait devant les militants du Tonpki le jeudi 22 octobre 2020 a livré son secret pour apporter la victoire au parti au pouvoir.

Sidiki Diakité s'engage pour la victoire d'Alassane Ouattara

À une semaine de la tenue de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'équipe de campagne d'Alassane Ouattara a investi le terrain. C'est dans ce cadre que Sidiki Diakité a effectué le déplacement dans la région du Tonpki le jeudi 22 octobre 2020. Devant les militants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le directeur régional de campagne du président ivoirien a livré sa méthode pour assurer la victoire à son parti politique.

"L’heure n’est plus au discours, mais à l’action. Populations du Tonkpi, votre engagement pour le 1 coup KO est sans équivoque. C’est pourquoi, chaque militant et militante doit pouvoir convaincre ses frères et sœurs, ses connaissances à voter le candidat du développement et la Paix. Chacun de vous est directeur de campagne du candidat Alassane Ouattara. Dans le Tonkpi, nous voulons un taux de participation historique en faveur de notre candidat, le président Alassane Ouattara, car le meilleur choix, c’est Alassane Ouattara", a conseillé le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, par ailleurs directeur central de campagne du RHDP, comme indiqué par L'Intelligent d'Abidjan. Pour le ministre Sidiki Konaté, la victoire d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat passe par du "porte-à-porte".

Il faut noter que la candidature d'Alassane Ouattara est vivement contestée par ses adversaires politiques. En effet, sur quatre candidats retenus par le Conseil constitutionnel, seuls celui du RHDP et Kouadio Konan Bertin (KKB) ont décidé de participer au scrutin. Pascal Affi N'guessan (FPI, Front populaire ivoirien) et Henri Konan Bédié (PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire) ont appelé leurs militants au boycott actif. Depuis, le pays est secoué par des violences observées dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire.