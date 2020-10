Alassane Ouattara en colère : « Soro mérite la prison à perpétuité »

Les hostilités sont effectivement ouvertes entre Alassane Ouattara et son désormais ancien filleul Guillaume Soro. Dans une interview accordée à Le Monde, le chef de l'État indique que la place de l'ex-chef du Parlement est en prison. Et ce, à perpétuité.

Alassane Ouattara évoque le coup d'État de Soro

Le divorce est totalement consommé entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Le Président de l'Assemblée nationale a en effet été contraint à la démission pour avoir refusé d'adhérer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, le parti présidentiel). Et depuis, les évènements se sont succédé, renforçant le fossé entre le chef de l'État et son ancien dauphin constitutionnel.

Le 23 décembre 2019, Soro Kigbafori Guillaume a vu son avion détourner vers Accra à cause d'un impressionnant dispositif sécuritaire mis en place à Abidjan pour le cueillir. Visé par un mandat d'arrêt international, l'ancien chef rebelle a finalement été condamné par contumace à 20 de réclusion pour recel et détournement de deniers publics. Il a par ailleurs été inculpé par la justice ivoirienne dans une autre affaire de tentative de déstabilisation du pouvoir d'Abidjan.

Candidat à la présidentielle 2020, Soro Guillaume a vu ses dossiers rejetés par le Conseil constitutionnel. Aussi, a-t-il rejoint les rangs de l'opposition pour lancer le mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott actif des élections. Attitude qui a somme toute irrité le Président Alassane Ouattara. Lors d'une interview accordée à Le Monde, le chef de l'État ivoirien s'est donc prononcé sur le cas Soro.

« Pour lui ce sera la prison. Il n’y a aucun doute là-dessus. Il mérite la prison à perpétuité pour ce qu’il a fait », a déclaré le président ivoirien, avant de marteler : « Après les mutineries de 2017, on a trouvé des tonnes d’armes chez lui. Puis nous en avons trouvé au siège de son parti. En quoi un président de l’Assemblée nationale a-t-il besoin d’avoir des lance-roquettes au siège de son parti ? Il y avait une organisation en vue d’effectuer un coup d’État. »

Après cette sortie du Président Ouattara, doit-on s'attendre à une prochaine extradition de Guillaume Soro vers la Côte d'Ivoire ?