Élections: Une marche annoncée le 28 octobre, Samba David explique

Samba David, président de la Coalition des indignés de Côte d’ Ivoire (CICI), a annoncé, samedi 24 octobre 2020, une marche blanche pour la paix et le dialogue entre les acteurs politiques ivoiriens, en vue de la tenue d’un scrutin apaisé le 31 octobre prochain.

Samba David: « Si les élections doivent conduire à la mort, alors on ne voit pas l’utilité de cette élection là»

« La Coalition des indignés s'organise pour appeler tous les Ivoiriens à une marche blanche pour la paix et pour le dialogue entre les acteurs politiques ivoiriens le mercredi 28 octobre 2020. Notre démarche est citoyenne et républicaine; elle se veut préventive. Mieux vaut parler avec ses frères vivants que de parler au chevet des frères blessés ou morts », a expliqué Samba David.

L'activiste de la société civile indique que cet appel est consécutif à la nouvelle escalade de violence que connait la Côte d’Ivoire à une semaine de la tenue du prochain scrutin présidentiel.

Le pays enregistre plus d’une vingtaine de morts, des centaines de blessés et d’importants dégâts matériels dus aux violents affrontements entre partisans et opposants à la candidature du président Alassane Ouattara, à un troisième mandat présidentiel.

« Les différentes manifestions de protestation, les victimes enregistrées dont des morts et les nombreux dégâts matériels nous interpellent. Si rien n’est fait, on pourrait se retrouver dans le même schéma de 2010, c’est à dire un scénario catastrophique et une élection présidentielle qui probablement sera encore plus meurtrière. Nous estimons que rien n’est encore tard. Il faut privilégier le dialogue », a-t-il tiré sur la sonnette d’alarme.

Selon Samba David, la marche blanche n’a aucun relent politique. Citoyenne et républicaine, elle se veut préventive. « Il faut que tous les ivoiriens, que tu sois du PDCI, du FPI, du RHDP, de LIDER, de EDS, de l’UDPCI, marchent pour la paix (...) La paix est la seule chose qui pourrait mettre les ivoiriens ensemble parce que, que tu sois proche ou opposé à Ouattara, tout le monde aspire à la paix », a-t-il ajouté.

Samba David reste en effet convaincu que si les élections doivent conduire à la mort, il apparait judicieux de suspendre le processus électoral en cours et parler d’abord de paix. « Si les élections doivent conduire à la mort, alors on ne voit pas l’utilité de cette élection là », se convainc l’activiste de la société civile.

A travers cette marche blanche, les ivoiriens, dans toutes leurs composantes, s’exprimeront pacifiquement pour dire: « nous ne voulons pas de guerre; nous ne voulons pas d’élection à germe de guerre». Samba David invite les populations à sortir massivement vêtues de blanc, pour effectuer dans toutes les villes, une marche blanche vers tous les symboles de l'État.