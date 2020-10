3è mandat: Samba David demande des enquêtes sur les violences

Le coordonnateur national de la Coalition des indignés de Côte d’Ivoire (CICI), Samba David, appelle les autorités ivoiriennes à l’ouverture d’une enquête en vue de faire la lumière sur les violences signalées ces derniers jours en Côte d'Ivoire.

Pourquoi Samba David prend l'opinion nationale et internationale à témoin

« La Coalition des indignés de Côte d’Ivoire, exige des autorités ivoiriennes : la protection des personnes et des biens et lui demande de procéder à l’ouverture immédiate d’une enquête en vue de mettre en lumière les actes honteux de leurs auteurs contre les opposants qui protestent contre le viol de la constitution en cours », a exigé Samba David, dans une déclaration en date de ce lundi 19 octobre 2020. La situation sociopolitique nationale est de plus en plus tendue à quelque deux semaines de la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre.

Dénonçant la candidature du président Alassane Ouattara, l’opposition a lancé depuis fin septembre un mot d’ordre de désobéissance civile dont l'objectif est d'empêcher le bon déroulement du processus électoral actuel. Ce qui permettrait, selon les opposants, d'ouvrir un dialogue inclusif pouvoir-opposition en vue de la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel crédible garantissant la tenue d’une élection apaisée, crédible, transparente et inclusive.

"Vu l’évolution du climat sociopolitique préélectorale et électorale, la Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire(CICI), s’insurge contre cette posture inconfortable dans laquelle le RHDP voudrait mettre tous les habitants de la Côte d’Ivoire en provoquant une énième crise", s'est insurgé Samba David. Le premier responsable des indignés de Côte d’ Ivoire, réitère l’engagement de son organisation à continuer « le combat contre les injustices, pour le triomphe d’un État effectivement démocratique».

Les indignés de Côte d’Ivoire disent par ailleurs prendre à témoin l’opinion nationale et internationale sur « les menaces qui pèsent sur les Ivoiriens en particulier et tous les habitants de la terre ivoirienne ».