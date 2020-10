RHDP: Les femmes de la Bagoué promettent le 1 coup K.O à Ouattara

Les femmes du RHDP de la région de la Bagoué ont promis, mardi 20 octobre dernier, lors d’un meeting à Kolia, une victoire écrasante au candidat Alassane Ouattara, au soir du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Région de la Bagoué: Les femmes du RHDP promettent une victoire écrasante au candidat Ouattara

Des femmes du RHDP ont organisé, mardi 20 octobre 2020, un meeting, dans le cadre de la campagne présidentielle, à Kolia, une localité de la région de la Bagoué, dans le nord de la Côte d’Ivoire. Elles ont, à l’occasion, promis une victoire écrasante au candidat Alassane Ouattara, leur choix, au soir du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

« Les femmes de la Bagoué sont toutes mobilisées pour lui assurer un taux de participation des plus élevés; l’ordre de 99, 99%. Dites-lui de dormir tranquille. Les femmes de la Bagoué ont décidé, toutes unies, qu’avec Ado, c’est un coup K.O », a promis Massandjé Touré-Litsé, Présidente de l'Union des Femmes du RHDP de la Bagoué, en présence du ministre Bruno Nabagné Koné, fils de la région.

« Le 31 octobre, nous voulons compter sur tous les hommes et sur toutes les femmes pour être des agents de mobilisation et des convoyeurs des électeurs vers les bureaux de vote », a lancé, à sa suite, Mme Maférima Diarrassouba. La Directrice Exécutive Adjointe chargée du genre et de l'égalité des chances, n’a pas omis de saluer le travail herculéen abattu par le ministre Bruno Koné, coordonnateur régional RHDP de la Bagoué. « Vous avez minutieusement maitrisé le processus électoral. Le député de Kouto s’est classé 1er dans le retrait des cartes d’électeurs », s'est-elle félicitée.

Prenant la parole, le ministre Bruno Koné s’est réjoui de la qualité de la mobilisation et a salué l’engagement des femmes de la Bagoué à porter le candidat Ouattara à la tête du pays. « Toutes les femmes ont montré que leur choix, c’est Alassane Ouattara. Ici, la démonstration est faite par les femmes que le bon choix pour toute la Côte d’Ivoire; pas seulement pour la Bagoué, c’est Alassane Ouattara », s’est-il exprimé, avant de dévoiler les trois piliers du projet de société du candidat du RHDP.

« Pour le prochain mandat, le projet de société affiche pour premier pilier: paix, sécurité et cohésion. Ce projet de société, chers jeunes, vous met au centre parce que toute la réflexion est faite pour vous; parce que, quand vous terminez vos études, vous pouvez trouver un emploi, un emploi que vous voulez. Le troisième pilier, c’est de poursuivre le développement dans les régions », a confié Bruno Koné. À noter que la cérémonie s’est déroulée en présence du maire Koné Karim de la ville de Kolia.