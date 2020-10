Présidentielle 2020: Des femmes de Zoukougbeu choisissent Ouattara

Guessabo, localité du département de Zoukougbeu, dans la fièvre de la campagne électorale pour la victoire du candidat du RHDP. A l'initiative des femmes du secteur du vivier, filleules du premier ministre Hamed Bakayoko, la localité, naguère défavorable aux libéraux Ivoiriens, est en effervescence. Danse guerrière la panthère en avant, l'acceuil de Maimouna Faber-Koné, l'émissaire du chef du gouvernement, est des plus chaleureux. Derrière cette effervescence, les initiatrices entendent exprimer leur reconnaissance à leur parrain pour les innombrables actions du gouvernement dont Zoukougbeu est bénéficiaire.

Zoukougbeu : Les femmes du vivrier s'engagent pour la victoire d'Alassane Ouattara

''Nous avons eu des fonds pour nos différents commerces. Nos villages sont électrifiés et ont de l'eau. Moi-même, j'étais du PDCI, mais je suis venu au RHDP parce que de tous les pouvoirs qui sont passés et que nous avons soutenus, nous n'avons pas bénéficié d'autant de réalisations. Aujourd'hui, nous nous engageons pour la victoire du président Alassane Ouattara pour que les oeuvres de développement entamé dans notre département, continuent'', fera valoir Jeannette Weli Sérey.

Au nom du premier ministre, Maimouna Faber-Koné, a salué la grosse mobilisation des populations du pays Niaboua. Une mobilisation qui se veut, selon elle, l'appréciation des nombreux chantiers pour l'épanouissement des populations en général et des femmes en particulier.

Sur ce point, elle a mis en exergue les différents fonds mis en place pour l'autonomisation de la femme dont le Fafci, le programme des filets sociaux progressifs et le fonds Femmes et développement, logé au ministère de la femme, de la famille et de l'enfant.

''Au niveau du ministère de l'agriculture, le président Alassane Ouattara a mobilisé un financement pour accompagner 40.000 femmes travaillant dans les secteurs du karité, du vivrier, du cacao, du manioc. Ces différents programmes sont mis en place pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Ouattara n'est pas un super président ? Est-ce que les femmes de Zoukougbeu doivent le laisser partir'', a-t-elle interrogé.

Puis l'assistance, acquise à la cause de la victoire du RHDP, de de répondre en chœur: ''Non. Non. Non''. La conseillère spéciale à la Primature a, par ailleurs, salué la clairvoyance des jeunes Niaboua et de leurs parents, chefs traditionnels. Qui se sont détournés des appels à la violence en lien avec le mot d'ordre de désobéissance civile, lancé par une partie de l'opposition.

''Au nom du premier ministre, je voudrais vous exprimer ma fierté. La fierté d'une mère qui revenant de voyage, trouve que ses enfants se sont bien comportés contrairement à d'autres jeunes manipulés dans d'autres contrées du pays qui se sont livrés à des casses et autres actes de vandalisme et d'incivisme'', a commenté Maimouna Faber, invitant à garder le cap jusqu'au scrutin du 31 octobre.

'' Je salue la clairvoyance et la lucidité pour le choix du développement de votre département avec le président Alassane Ouattara. Je voudrais alors vous inviter à aller voter massivement le samedi 31 octobre pour la continuité du développement à Zoukougbeu'', a mobilisé la représentante d'Hamed Bakayoko.

Bien avant, le maire de Zoukougbeu, Maurice Deabo Poka, l'un des artisans de la forte mobilisation du jour, a rassuré que Zoukougbeu va accorder au moins 80% des voix au candidat du RHDP, Alassane Ouattara, en guise de reconnaissance au visage particulièrement reluisant de Zoukougbeu sous son magistère.