Koné Tehfour: "Je ne souhaite pas la prison à mon pire adversaire"

Libéré, vendredi 2 octobre 2020 après 10 mois passés en prison, Koné Tehfour, proche de l’ex-président du parlement ivoirien Guillaume Soro, n’a pas gardé le silence.

Après sa sortie de prison, Koné Tehfour se lâche

A sa sortie de prison, Koné Tehfour a livré ses premiers mots. "Je viens d'être notifié pour ma liberté provisoire. Ce vendredi fin de soirée à TIASSALÉ », a écrit le candidat malheureux au scrutin municipal d’octobre 2018 dans la commune d’ Abobo.

« Maintenant, je sors de la prison avec une pensée forte et des prières pour tous les détenus politiques de Côte d'Ivoire et en particulier, ceux du GPS », a-t-il poursuivi.

Koné Tehfour a adressé ses remerciements à l'endroit de ses camarades de la galaxie soroïste, qui n’ont eu de cesse à lui apporter soutien et réconfort durant tout le temps de sa détention. «Je ne souhaite pas la prison même à mon pire adversaire », a-t-il déclaré.

Les arrestations des cadres de GPS, mouvement politique de Guillaume Soro, le 23 décembre 2019, avaient été dénoncées par l'opposition comme arbitraires. La libération de 15 d’entre eux, dont les députés Soro Kanigui et Camara Loukimane, la semaine dernière, avait contribué à décrisper l’atmosphère socio-politique déjà délétère à quelques 28 jours de la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Vendredi, ce sont quatre autres prisonniers dont les députés Kando Soumahoro et Tehfour Koné qui ont été libérés provisoirement et placés sous contrôle judiciaire. Soit un total de 19 sur la trentaine de personnes arrêtées.

Ces détenus et ex prisonniers avaient été arretés, pour certains, à l'occasion du retour manqué de Guillaume Soro à Abidjan en décembre 2019; et pour d'autres, à la faveur des manifestations de l’opposition en août 2020 contre la candidature jugée illégale du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain.