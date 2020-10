Une usine des femmes inaugurée à Abengourou par Hamed Bakayoko

Le Premier ministre Hamed Bakayoko a procédé jeudi 22 octobre 2020, à Abengourou, à l’inauguration des usines des femmes de Côte d’Ivoire, un programme gouvernemental, en abrégé USIFEM-CI, piloté par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.

Hamed Bakayoko lance les USIFEM

L’ouverture de la première de ces usines dans l’Indénié Djuablin, a pour but de développer l’entrepreneuriat féminin, d’accélérer l’autonomisation de la femme et de faire participer plus de femmes à l’industrialisation de la Côte d’Ivoire conformément à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara.

Selon la ministre Bakayoko-Ly Ramata, le programme USIFEM-CI ambitionne de développer l’entrepreneuriat féminin et de permettre aux femmes l’acquisition et l’installation de machines pour la transformation semi-industrielle des produits agricoles.

« Le programme USIFEM-CI vise à doter les associations et groupements de femmes (30 000 bénéficiaires sur trois ans) dans tous les départements des 31 régions et les 2 districts autonomes de la Côte d'Ivoire, d’unités de traitement ou de transformation semi-industrielle de produits agricoles sur une durée de trois ans », a dit la ministre.

Le chef du gouvernement, Hamed Bakayoko visiblement heureux de donner le top départ de ce ambitieux projet en faveur des femmes, a réaffirmé « l’engagement du Président Ouattara à faire des femmes de Côte d’Ivoire, des femmes fortes, instruites et autonomes ».

Installée au quartier Agni à 50 mètres du Palais royal, l’USIFEM-CI d’Abengourou est composée d’une décortiqueuse, d’une blanchisseuse, une emballeuse de riz, une broyeuse de tubercules et d’une tritureuse de graines de palme.

D’un coût total de 4,298 milliards F CFA, le programme USIFEM-CI a une durée de trois ans. Il prévoit la formation des femmes en gestion financière, l’accès au fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) de la 1ère Dame Dominique Ouattara, la formation des jeunes filles dans les instituts de formation et d’éducation (IFEF) dans les domaines de la transformation et de la mécanique en vue du montage et de la maintenance des machines.